Ukrajnában létrehozzák az állatjóléti dokumentumok állami nyilvántartását

Állami nyilvántartást hoznak létre Ukrajnában az állatjóléti előírások alapján kiadott dokumentumok számára. Az ukrán kormány meghatározta a nyilvántartás vezetésének szabályait – közölte Ukrajna Gazdasági és Környezetvédelmi Minisztériuma szeptember 4-én.

A nyilvántartásban többek között az állatjóléti előírások betartásához szükséges megfelelő tudást és készségeket igazoló állami tanúsítványok és ideiglenes engedélyek szerepelnek majd. Emellett rögzítik az állatszállításra alkalmas járművek tanúsítványait, a rövid és hosszú távú szállításokra vonatkozó engedélyeket, valamint a fuvarnaplókat is.

A minisztérium emlékeztetett: az állattartó telepeken dolgozó, az állatok tartásával, levágásával, szállításával és az ezekhez kapcsolódó műveletekkel közvetlenül foglalkozó munkavállalóknak megfelelő ismeretekkel és készségekkel kell rendelkezniük az állatok jólétének biztosításához. Ezt állami tanúsítvánnyal vagy a nyilvántartásból kiállított kivonattal kell igazolniuk.

Az új rendszer lehetővé teszi az érintett dokumentumok adatainak központi gyűjtését, tárolását és feldolgozását, valamint az információk gyors hozzáférhetőségét. A hatóságok így hatékonyabban ellenőrizhetik a szükséges dokumentumok meglétét és érvényességét.

A kormányhatározat egyebek mellett meghatározza a nyilvántartás kezelőjének és adminisztrátorának feladatait, az adatok rögzítésének és a kivonatok kiadásának rendjét, valamint az adatok tárolására és védelmére vonatkozó követelményeket.

Ukrajnában 2026. január 1-jétől új, európai uniós integrációs követelmények léptek hatályba a haszonállatok tartásával kapcsolatos állatjólét terén. Az előírások többek között az állattartó létesítményekre, az állatok rendelkezésére álló térre, a világításra, a szellőzésre és a takarmányozásra vonatkozó követelményeket is meghatározzák.

Az új szabályok értelmében az állattartóknak állatjóléti képzésen kell részt venniük, időben biztosítaniuk kell az állatok számára a szükséges állatorvosi ellátást, valamint nyilvántartást kell vezetniük az alkalmazott állatgyógyászati készítményekről. Az adatokat legalább három évig, ellenőrzésre alkalmas formában kell megőrizni.

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