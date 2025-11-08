Vaszil Ivancso: Kárpátalja fontos gazdasági központtá válik

Kárpátalján immár hatodik alkalommal rendezték meg a Re:Open Zakarpattia nevet viselő gazdasági fórumot. Az esemény az állami vezetés és az üzleti élet képviselői, gazdasági, pénzügyi, turisztikai szakértők és a tágabb közösség képviselői számára nyújt lehetőséget az eszmecserére. Az eseményen részt vett Vaszil Ivancso, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás első helyettes vezetője, akinek érdekes gazdasági beszámolójáról a RIO hírportál tudósított.

Vaszil Ivancso szerint az elmúlt évek kézzelfogható gazdasági változásokat hoztak Kárpátalján. A pozitív pénzügyi mutatók az adóbevételek és a befektetési vonzerő növekedéséről, valamint új iparágak megjelenéséről tanúskodnak. A fejlődés legfőbb oka, hogy több vállalkozás települt át megyénkbe Ukrajna más régióiból.

Jelenleg 371 áttelepült vállalkozás működik a megyében, melyek több mint 11 700 embernek adnak munkát. Közülük négyen már a régió tíz legnagyobb adófizetői közé kerültek.

Megfigyelhető továbbá, hogy Kárpátalja egyre kevésbé függ az állami támogatásoktól, ezek mértéke 2021-ben a helyi költségvetés 64%-át tette ki, míg 2025-ben ez az arány várhatóan 34%-ra csökken. Adóbefizetéseink az állami kasszába több mint hatszorosára nőnek, a 2021-es 4 milliárd hrivnyához képest ez az összeg idén 25,2 milliárd hrivnyára növekedhet. 64 kistérségünk bevételei várhatóan kis híján megduplázódnak – 7,1 milliárd hrivnyáról 13,4 milliárd hrivnyára.

A Kárpátaljára áttelepült vállalkozások az elmúlt három évben jelentős bevételeket hoztak a helyi költségvetésekbe: 2023-ban 92,7 millió hrivnyát, 2024-ben 503 millió hrivnyát, idén pedig több mint 1,2 milliárd hrivnya bevétel várható. Kárpátalja minden jel szerint az ország nyugati részének fontos gazdasági központjává válik.

Kárpátalja.ma

Forrás: RIO