„Vigyázz, kész, rajt!” – családi sportnapon a nagycsaládosok

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének visszatérő programja a családi sportnap. Az elmúlt évben olyan nagy volt az érdeklődés az esemény iránt, hogy idén két helyszínen is megrendezésre került.

A beregszászi sportnapon 15 család vett részt 9 településről, az alábbi sorokban élményeiről számol be az egyik résztvevő, Simon Szilvia.

Március 21-én ismét megrendezésre került a nagycsaládosok egyik kedvenc programja, a KMNE Családi sportnap. A helyszínt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem biztosította. A várva várt, vidám alkalomra sok tagcsalád eljött. Spenik Okszána, programvezető 5 csapatra osztotta a résztvevőket. A megmérettetéseken anyukák, apukák, gyerekek izgatottan, kacagások közepette mérték össze sporttudásukat. Az eredményhirdetés után Tarpai József és Szilágyiné Tóth Gabriella értékes ajándékokat osztott ki a családok között. Az élményekben gazdag esemény pedig, egy közös pizza evéssel zárult. Tagcsaládként szeretném megköszönni azt a sok-sok érdekes, maradandó élményeket nyújtó programokat, amiket még ezekben a nehéz időkben is a KMNE lehetővé tesz számunkra, ezzel még több színt varázsolva családjaink életébe. Hálásak vagyunk! Köszönjük szépen!

A beregszászi sportnappal egyidőben Nagydobronyban is megrendezésre került az esemény. Öröm számunkra, hogy a térségből 22 család vett részt 6 településről. Az alábbiakban Kucik Katalin beszámolóját olvashatják:

2026. Március 21-én a KMNE szervezésében egy nagyszerű délelőttöt tölthetett el családunk a Nagydobronyi Református Líceum sporttermében. Kicsik és nagyok együtt sportolhattunk, és megmérettettünk különböző feladatokban. Egy vidám programhoz volt szerencsénk, melyet mindannyian nagyon élveztünk. A játékos megmérettetés után minden család ajándékcsomagot kapott, és persze együtt elfogyasztottuk az ebédet, ami pizza volt. Nagy öröm volt számunkra az, hogy a mi vidékünkön is megrendezésre került ez a program! Hálásan köszönjük a programfelelősnek ezt a vidám délelőttöt, az edzőnek a remek feladatokat, és természetesen az egyesületnek a lehetőséget. Isten áldja mindannyiuk munkáját! Tisztelettel: a Kucik család Szürtéből.

Szeretnénk megköszönni a programfelelősöknek: Bara Évának, Szilágyiné Tóth Gabriellának és Tarpai Józsefnek a munkájukat, továbbá a tornatanároknak, Spenik Okszánának és Bara Csabának, akik levezették a vetélkedőket. Köszönjük a finom ebédet, amelyet nagycsaládosaink biztosítottak számunkra: Barkaszi Dávid és Ágnes Bátyúból és Sipos Mónika Salánkról.

Továbbá hálásak vagyunk a helyszínek bíztosításáért a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemnek és a Nagydobronyi Református Líceumnak.

A program a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.

