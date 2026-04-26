Zelenszkij: A 90 milliárd eurós hitel első részlete a védelmi ipart erősíti

Az Ukrajnának szánt 90 milliárdos európai pénzügyi segélycsomag első részletét a tervek szerint a védelmi ipar, azon belül is a drónok és a katonai technológiák fejlesztésére fordítja az állam. Ezt április 26-án jelentette be Volodimir Zelenszkij a Maia Sandu moldovai elnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Az ukrán államfő szerint a finanszírozás 2026-ban esedékes első részlete 45 milliárd eurót tesz ki, amit több lépésben folyósítanak.

A forrásokat elsősorban az állam védelmi képességeinek megerősítésére szeretnék felhasználni. Az ukrán dróngyártás és a katonai technológiák fejlesztése, valamint más biztonsággal kapcsolatos területek támogatása a céljuk.

Az államfő az energiaszektorba történő beruházásokról is beszélt

Volodimir Zelenszkij úgy véli, Ukrajnának a lehető leghamarabb meg kell erősítenie a kritikus infrastruktúra védelmét, és fel kell készülnie a következő fűtési szezonra. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy az erőforrások egy részének az energiaszektor védelmét kell szolgálnia.

Az elnök korábban kijelentette, dolgoznak rajta, hogy az Európai Unió által elfogadott 90 milliárd eurós hitel első részlete már májusban vagy júniusban megérkezzen Ukrajnába.

