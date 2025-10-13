133 éve született Fenczik István

133 évvel ezelőtt született Fenczik István görögkatolikus pap, politikus, tanár, újságíró, szerkesztő, tudós, parlamenti képviselő.

Szinicsáki Fenczik István 1892. október 13-án a munkácsi járási Nagylucskán látta meg a napvilágot görögkatolikus családban. Édesapja Drugetháza esperes-lelkésze volt, valamint a munkácsi egyházmegye szentszéki tanácsosa. Apai ágon tősgyökeres kárpátaljai volt, akinek felmenői között Rákóczi szabadságharcosai is voltak.

Fenczik István érdeklődési köre szerteágazó volt.

Középiskoláit Beregszászban és Ungváron végezte. Ezután Budapesten és Bécsen volt a bölcsészeti kar hallgatója. A párizsi Sorbonne-on jogot hallgatott, amit a sárospataki jogakadémián fejezett később be. Bécsben egyetemes teológiai doktorrá avatták 1918-ban, majd a budapesti hittudományi karon is megkapta a címet. Budapesten a Zeneművészeti Főiskolán is oklevelet szerzett, 1922-ben pedig Debrecenben tanári oklevelet, így történelem és latin szakos középiskolai tanár végzettsége is volt. Ugyanebben az évben a prágai Károly-egyetemen honosíttatta okleveleit.

Már felsőfokú tanulmányai alatt aktívan tevékenykedett. Ungváron a tanítóképző tanára és az egyházmegyei püspöki énekkar karnagyaként szolgált 1916 és 1918 között.

1923-ban fellépett a cseh hatalom ellen. Megszervezte a „Duchnovits” Magyarorosz Kultúregyesületet.1926-ig Ungváron az állami magyar és orosz nyelvű reálgimnáziumban, valamint a teológián is tanított. 1929-től az ungvári teológiai dékánja, később rektora lett.

1930-tól ugyancsak a Duchnovits néven futó cserkészeti központ elnöke volt.

1932-ben ruszin lapot indított Karpatorusszkij Golosz címmel.

1934-ben Amerikában több mint 150 előadást tartott hazájáról. A hatalom hazatérésekor a lengyel–magyar határért való lobbizása miatt bebörtönözte Ungváron. Hívei közbenjártak érte, 1935-en már a prágai nemzetgyűlésen volt, mint képviselő.

Politikai nézetei miatt minden munkahelyén felmondtak neki, ettől kezdve kizárólag újságírásból élt. Feljegyezték munkásságáról, hogy 460 sajtópere volt élete során.

1935-ben a Kárpátorosz Nemzeti Autonóm Párt vezetője volt, a prágai parlamentben a párt klubjának alelnöke 1939-ig.

A bécsi döntés előtt miniszterré nevezték ki, de helyét már nem tudta betölteni, országgyűlési képviselő lett, amit 1945. március 28-ig töltött be.

Fenczik István Magyarországon mintegy 60 előadást tartott Kárpátaljáról, valamint több tudományos és politikai művet publikált.

Fenczik István 1946. március 30-án, 53 évesen hunyt el Ungváron.

