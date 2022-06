5+1 tipp a frusztráció ellen

Általában a tanácsokat adó szövegeket kétféleképpen lehet elolvasni: ha érdekel a téma, de jelenleg nem része az életünknek, hamar végiggörgetjük, hiszen az alcímek elolvasása épp elég, hogy kielégítsék a kíváncsiságunkat; de ha az adott téma épp a mi élethelyzetünkre reflektál, akkor figyelmesen olvasunk el minden szót őszintén remélve, hogy legalább valamelyikben találunk némi kapaszkodót.

Te most hogyan olvasod ezt a bejegyzést? Jelenleg része az életednek a feszültség és a frusztráció? Én ezekben a viharos időkben azt tapasztalom, hogy sokunk gondolatát átjárja a bizonytalanság és a félelem, ez pedig feszültséget hoz a napjainkba. Az, hogy ezeket a negatív érzéseket letegyük, egy hosszabb folyamat, de a következő pár tanács útravalót adhat az induláshoz.

Add át Istennek a feszültséget generáló gondolataidat (is)!

Keresztény, hívő emberként nem látok más megoldást, és minden más tanács csak ennek a kiegészítése. Gyermekkorunktól kezdve hosszú évekig tanuljuk, hogy hogyan legyünk önállóak, de vajon sikerül-e megtanulnunk felismerni azt is, ha egyedül nem boldogulunk? Könnyű azt a tanácsot adni, hogy Istenre tekintsünk, ha nehézségekkel találkozunk, de ha a bizonytalanság és a problémák súlya a vállunkat nyomja, még ahhoz is erő kell, hogy felfelé tekintsünk. Tedd le az aggodalmaid terhét, amit már régóta cipelsz, és engedd, hogy Isten vigye tovább! A jelenlegi helyzetem csak az én kezemben kilátástalan, a holnap csak az én kezemben bizonytalan. Itt az ideje felismerni, hogy az életem és vele együtt minden nehézségem Istennél van csak biztos kezekben.

Ne máshoz hasonlítsd magad, csak a tegnapi énedhez!

Csúnya vereséget vagy épp csúfos győzelmet érhetünk el, ha másokhoz hasonlítjuk magunkat vagy a jelenlegi életünket. Ezeknek a hasonlítgatásoknak egyszerűen nincs értelmük. A múltbeli énünk kell hogy legyen az a mérföldkő, amihez mérjük a jelenlegi helyzetünket. Így mindig lesz haladás, és mindig lesz hála, amiből erőt meríthetünk. Hiszen volt időszak, mikor azért imádkoztál, amid most van.

Tanulj meg hálás lenni!

A hála a legönzetlenebb emberi érzés, ami nem kíván viszonzást. Ezzel szemben például szeretni nem tudunk önzetlenül, a szeretetnél ugyanis mindig viszonzást remélünk. Talán épp ezért van az, hogy a háláért jobban meg kell dolgozni. Amiért viszont érdemes elkezdeni a munkát, az az, hogy a hála megnyitja Isten áldásainak kapuit az életünkben.

Dobd ki a szemetet!

A frusztráció és a feszültség rendetlenséget teremt az életünkben, és a szemét hamar felhalmozódhat. Rossz szokások, feszültségoldó evések, időnket rabló sorozatok, hosszas Facebookozások – mindegyik helyet kap a napjainkban, ha nem figyelünk. A figyelemelterelés azonban nem oldja meg a problémát, csak kicsit tompítja a bizonytalanságot. Valahogy fordítva is igaz: addig nem lehet ezt a sok szemetet a napjainkból kiseperni, míg a problémánk nem oldódik meg. Először is add át Istennek a terheid súlyát, Nála van biztos kézben. Másodszor, apránként figyelj a szokásaidra, tudatosítsd magadban, mikor kedvet kapnál bekuckózni a Netflix elé vagy egy nagy tányér ételnek neki vetkőzni, hogy a jövőd irányítását már átengedted Istennek, és így már nincs szükséged figyelemelterelésre. Helyette imádkozz, hiszen Isten képes megerősíteni, hogy újra rend és tisztaság legyen a gondolataidban és napjaidban!

Imádkozz!

A Bibliában számtalanszor olvashattuk, ahogy az ima ereje csodákat nyitott meg. Imádkozáskor nem csupán a félelmeim terhét adhatom át Istennek, hanem Ő közben dolgozik bennem és értem még mielőtt bármit kérnék Tőle. Ezt megtapasztalni már önmagában egy csoda, hát még az, ami ezután jön! Hisz minden elmondott ima meghallgatásra kerül, Isten mindenható ereje pedig képes megmutatkozni az életem minden egyes területén, a félelmeket hitre cserélve.

+1. Légy türelmes!

Ha nem azonnal válaszol Isten az imáimra, és nem azonnal írja át a nehézségeket, az nem azt jelenti, hogy nem is cselekszik. Légy türelemmel! A változás egy folyamat, Isten nemcsak a körülményeket és a jövőmet vette a kezébe, hanem bennem is dolgozik. Adj időt ennek a változásnak, hisz az az Isten munkálkodik érted, aki a halált is legyőzte!

Végezetül pedig ne feledd az ígéretét: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.” (Ézs 43,1-2)

Böszörményi-Bálint Eszter

Forrás: teso.blog

Nyitókép: Illusztráció. Forrás: Artinun Prekmoung | Dreamstime.com