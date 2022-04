A békéért imádkoztak a magyarországi templomokban

Húsvéthétfőn szinte minden magyarországi felekezetnél téma volt a Ukrajnában dúló háború. A legtöbb gyülekezetben azért imádkoztak, hogy mielőbb legyen béke az országban. Egy éve ilyenkor – a járványügyi korlátozások miatt – hívők nem lehettek a templomokban, ezért sokan azt mondták: örülnek annak, hogy újra ünnepelhettek – hangzott el az M1 Híradójában.

Keresztelővel indult az istentisztelet a debreceni nagytemplomban. Húsvéthétfőn ez már hagyomány náluk. A református egyházközség lelkipásztora arról beszélt, hogy Jézus feltámadásának minden évben más és más üzenete van. Szerinte,

az idei húsvét a háborús helyzet miatt, leginkább reményt ad a hívőknek, és az élet győzelmét hirdeti.

Megteltek a padsorok a pécsi evangélikus templomban is. Tavaly ilyenkor a járvány miatt nem tarthattak hívők jelenlétében istentiszteletet. Ezért sokan most a gyerekeket is magukkal hozták. Hajduch Szmola Patrik evangélikus lelkész az M1-nek azt mondta:

ezen a napon arra keresik a választ, hogy a húsvéti hit hogyan jelenik meg a mindennapokban.

Közös imával emlékeztek Krisztus feltámadására a katolikus templomban Algyőn. A hívők ott is úgy látják, hogy az ünnep most minden eddiginél aktuálisabb. Fazakas Attila katolikus plébános úgy fogalmazott:

2022-ben húsvét üzenete az, hogy a halál nem a végleges célunk, hanem ezen túl is van élet.

A húsvéti istentiszteleteken és szentmisék országszerte téma volt a közelben dúló háború. Felekezettől függetlenül minden gyülekezetben imádkoztak azért, hogy mielőbb legyen béke Ukrajnában.

hirado.hu