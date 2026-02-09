A sietség és a nyüzsgés közepette

Istenben keress, lelkem, nyugalmat, segítség csak tőle jön! (Zsoltárok 62:5)

Minden évben egy gyönyörű, vadonatúj naptár kerül az asztalomra, üres oldalakkal, készen arra, hogy megtöltsem őket. Ez a naptár talán csendesnek tűnik, de ne tévesszen meg. Évek óta ugyanazt a hangos üzenetet közvetíti felém: a cselekvés eredményt hoz. Ideje mozdulni. Az idő fogy.

Életem nagy részét a tehetségem és képességeim fejlesztésének szenteltem – a kapacitásom növelésének és a feladatok elvégzésének. Fiatal szakemberként az értékemet a munkaadóm dicsérete vagy kritikája határozta meg. Anyaként is szükségem volt a megerősítésre, hogy jól csinálom. Most egy „csak mi” időszakát élem, az üres fészek csendjében, és talán azt gondolnád, hogy a belső hajtóerőm lelassult… de nem így van.

Mert a hajtóerőm nem a körülményeimből fakad. Belülről jön, mélyről. Az értékemet a mindennapi teljesítményembe fektettem. Csakhogy túl sok minden van az életemben, amit nem tudok irányítani ahhoz, hogy valami ennyire értékeset ennyire bizonytalan dolgokra építsek.

Talán számodra is ezt jelenti az új év? Hallod a „dolgozz keményebben” hangokat, ezért célokat tűzöl ki, új terveket indítasz, és bevezetsz egy „bombabiztos” rendszert. Sok éven át ez határozta meg az én januárjaimat is.

Nemrég azonban elkezdtem egy másik hangra figyelni – egy hangra, amely nagyobb szabadságot ad. Mindig is ott volt, csak nem hallottam meg. Ez a hang arra hív, hogy tegyem félre a túlzó elvárásokat, és imádkozzak. Nyugodt szavakkal szól hozzám, arra bátorít, hogy csendben legyek Istennel.

Ez a Szentlélek hangja, aki velem van és bennem él attól a pillanattól fogva, hogy igent mondtam Jézusnak, és elfogadtam az Ő új életét. Ő a csendre és a békére hív. Elhív a nyüzsgésből és a rohanásból. Ahogy Habakuk 2:20 mondja:

„Az Úr szent templomában lakik:némulj el színe előtt,egész földkerekség!”

Tanulom egyre jobban meghallani ezt a csendes, békés hangot, és napközben újra meg újra emlékeztetem magam az üzenetekre, amelyeket Igéjén keresztül küld:

„Istenben keress, lelkem, nyugalmat,segítség csak tőle jön!” (Zsoltárok 62:6)

A csend épp az ellentéte annak, amit az új naptáram képvisel. Mégis ez az, amire a lelkem igazán vágyik: békére, megelégedettségre és derűre. Most kezdek felfedezni egy új utat, ahol a munkám és Isten békessége együtt élhetnek.

Bármennyire is tele akartad pakolni a naptárad, talán ebben a hónapban hozhatsz egy másfajta döntést – hogy Isten békéjére és csendjére figyelsz. Akár elértük a céljainkat, akár nem, alakítsuk másként a februárunkat. Isten békéje és szeretete továbbra is velünk van.

virtualiskavezonoknek.blogspot.com