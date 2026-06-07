Обговорюється європейська інтеграція української системи охорони здоров’я

Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму «Здорова Україна 2030».

У ньому взяли участь Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його команда, заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, представники Уряду, народні депутати, міжнародні партнери, очільники лікувальних закладів.

Для Закарпатської області близькість до чотирьох країн ЄС – це не просто географія, а щоденна реальність, яка поколіннями формувала унікальний менталітет.

Для прикордонних громад була звичною практика лікуватися, народжувати за кордоном, бо там кращий сервіс, догляд, професійніші лікарі. Сьогодні цей тренд ламається, бо якісні зміни відбуваються у закладах охорони здоров’я в межах країни.

Тому для Закарпаття сусідство з країнами ЄС є водночас найпотужнішим прискорювачем модернізації та критичним викликом для збереження медичних ресурсів.

Завдяки європейським програмам медицина області залучає фінансові ресурси в інфраструктуру, обладнання, навчання та обмін досвідом.

До повномасштабного вторгнення Закарпаття активно розвивало медичний туризм. Сьогодні цей напрям отримав новий поштовх. Безпечне розташування, близькість до кордону, хороша логістика, природні ресурси та якість медичних послуг формують для області унікальну конкурентну перевагу.

Водночас розвиток системи загалом створює і чимало ризиків. І найбільший з них – відтік кадрів. Йдеться не лише про лікарів із досвідом, а й молодих фахівців, які їдуть за кордон одразу після завершення навчання. Щоб ефективно реагувати на виклики та розвиватися, охорона здоров’я Закарпаття змушена діяти як бізнес-структура.

Через близькість до кордону Закарпаття постійно вчиться використовувати можливості, інструменти партнерів на свою користь. Країна спільно працює з партнерами на всіх рівнях над інтеграцією системи охорони здоровʼя України у європейську.

Джерело та фото: Мирослав Білецький

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →