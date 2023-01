A TikTok hálójában

Az elmúlt évek rohamos globalizációja nem látott kihívások elé állítja az embereket. A közösségi média jelenléte átformálta kapcsolatainkat, napjaink fiataljai jószerivel nem ismerik a közösségi háló nélküli világot. A rendelkezésre álló platformok használata azonban amennyire megkönnyíti a mindennapokat, annyi veszélyt is rejt. A Biblia tanítása testünk megbecsülésére figyelmeztet, a médiában sokszor mégis ennek az ellenkezőjével találkozunk. Életveszélyes kihívások, érzékeny vizuális tartalmak, álhírek keringenek a közösségi platformokon. És amikor valaki élete veszélybe kerül egy TikTok-kihívás miatt, akkor mit tegyünk?

A TikTok elrettentő valósága

Az indonéz édesség

Legújabb trendként jelent meg A sárkány lehelete nevű, indonéz étel helytelen fogyasztása. Az édesség érdekessége, hogy folyékony nitrogént tartalmaz, amely gőzölögve igen látványos. Az étel biztonságosan kizárólag akkor ehető, amikor a nitrogén elpárolgott róla. Ennek ellenére a gyermekek szájában még füstölgő édesség roppant népszerű a TikTokon. Korai fogyasztása azonban súlyos egészségkárosodást, bélperforációt, sőt akár halált is okozhat. A kihívás ugyan még nem követelt emberéletet, de eddig már huszonöt gyermek sérült meg Indonéziában, ebből kettő kórházi ápolásra szorult.

A sárkány lehelete

Fotó: CNN

Proteinpor feloldás nélküli fogyasztása

A dry-scoopingnak nevezett TikTok-trend 2021-ben szívrohamot okozott egy húszéves lánynak. „Soha nem gondoltam, hogy valaha ilyen történhet meg velem. Főleg azért, mert fiatal vagyok” – nyilatkozta a lány a New York Postnak. Az edzés előtti teljesítményfokozó sok koffeint tartalmaz, amely szárazon fogyasztva gyorsabban felszívódik. A videókban gyakran látott kanálnyi por három csésze kávé koffeintartalmával egyenlő, amelyet ekkora mennyiségben egyszerre nem tud kezelni az emberi test.

Allergia elleni gyógyszer túladagolása

Népszerű a Benadryl nevű, allergia elleni gyógyszer túladagolása is, majd hatásának levideózása és megosztása a TikTokon. A gyógyszer nagy mennyiségben bódulatot és hallucinációkat okoz, de szívproblémákat, infarktust és kómába esést is előidézhet. Tavaly egy tizenöt éves, oklahomai lány halt meg a túladagolás következtében, de számos más, halálhoz közeli eset is történt az Egyesült Államokban.

A TikTok eredete

A TikTok napjaink egyik legnépszerűbb közösségimédia-platformja. A 2016-ban létrehozott applikációnak 2022-ben már körülbelül nyolcszázmillió felhasználója volt. Statisztikák szerint a növekvő tendencia az elkövetkezendő években is megmarad. A legfrissebb adatok szerint 1,2 milliárd az applikációt használók száma. Magyarországon elsősorban a 11 és 18 év közöttiek körében népszerű, ők a hazai TikTokot használók 76 százaléka. Eleinte úgynevezett lip-sync videók képezték a feltöltött tartalmak nagy részét, ahol különböző dalok szövegét imitálták a tartalomgyártók. Azóta a skála jóval színesebb lett, a népszerűbb videók közé tartoznak a „kihívások” is, amelyekben a felhasználó felszólítja a videó nézőit az általa végrehajtott cselekvés megismétlésére. Kialakításának köszönhetően a TikTok rendkívül magávalragadó a fogyasztó számára, a néző minél több időt tölt az adott felületen, a cég annál több pszichológiai információt kap az adott felhasználóról. Ezeket az adatokat később mikrocélzásra tudja használni, ezzel még személyre szabottabbá teheti az egyéneknek megjelenített tartalmakat. Ez a kialakítás azonban könnyen vezethet problémás közösségimédia-használathoz. Az egészségtelen médiahasználat napjainkban gyakori jelenség, amelynek a mentális betegségek kialakulásán kívül fizikai következménye is lehet. A pszichológusok növekvő aggodalmai ellenére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még nem nyilvánította függőségnek a közösségi média mértéktelen használatát.

Fotó: Pexels



A túlzott közösségimédia-használat hatása a pszichére

A fiatalok TikTok-használata már-már szükségszerűnek látszik: a lemaradás, illetve kimaradás okozta félelem (FOMO), valamint társadalmi státuszuk megalapozása szempontjából létfontosságúnak látszik az online jelenlét. Az applikáció használata releváns lehet önazonosságuk alakulása szempontjából is, hiszen a közösségi hálón visszajelzéseket kapnak kinézetükre, hobbijaikra. A részvétel a tartalomgyártásban irányulhat az egyén szociális hálójának bővítésére, hírnévszerzésre, illetve kreatív önkifejezésre is. A közösségi média használata éppen ezek miatt jelentős nyomást gyakorol a fiatalokra.

Ontarióban több tinédzser számolt be az internethasználat okozta szorongásról, az évek során pedig ezzel arányosan növekedett az egészségügy igénybevétele. 2013-ban a kamaszok 24 százaléka küzdött szorongással. 2015-re 34 százalékra, 2017-re pedig 39 százalékra nőtt ez az arány. Egy taiwani kutatás szerint az internetet helytelenül használó középiskolások az egy évvel későbbi újraértékeléskor önkárosító gondolatokkal és öngyilkossági hajlamokkal küzdöttek. Egy másik megfigyelésből kiderült, hogy a heti többórás médiahasználat csökkenti a boldogság- és elégedettségérzetet, valamint az önbizalmat is. Ezzel szemben az offline tevékenységek – amelybe a nyomtatott média használata is beletartozik – jótékony hatással vannak a mentális egészségünkre. Más kutatások során tinédzser lányok médiahasználatát vizsgálták: a napi két óránál több, közösségi platformokon való jelenlét depressziót és öngyilkossági hajlamot okozott. Azok a lányok azonban, akiket sok közvetlen szociális interakció ért, védve voltak a túlzott közösségimédia-használat káros következményeitől.

A túlzott közösségimédia-használat hatása a testre

A közösségi médián jelen levő képek, a TikTok esetében a videók sokszor nem tartalmaznak trigger-figyelmeztetést, így a feltöltő akaratlanul is kitehet bárkit az adott érzékeny tartalom káros hatásának. A lányok fokozottan veszélyeztetettek, a média negatív hatása erősebben befolyásolja őket: a depresszió, az önkárosításra és öngyilkosságra való hajlam hatványozottabban van jelen a tinédzser lányok körében, mint a fiúkéban. A WHO adatai szerint az öngyilkosság vezető helyet foglal el a halálozási okok listáján. Egy 2020-as kutatás három fontos veszélyt emelt ki a fiatalok közösségimédia-használatával kapcsolatban: a túlzott használat, a visszautasítás, illetve az internetes zaklatás megtapasztalása, valamint önkárosító tartalom készítése, megtekintése.

„TI ISTEN TEMPLOMA VAGYTOK, ÉS AZ ISTEN LELKE LAKOZIK BENNETEK”

A Biblia tanításából tudjuk, hogy testünk nemcsak a sajátunk, hanem Isten Lelkét is magunkban hordozzuk. Fiatal éveink jelentős részét teszi ki az önkeresés és életünk céljának, értelmének a keresése, amely már önmagában is nehéz feladat. Az elmúlt évtizedek rohamos globalizációja következtében rengeteg olyan impulzus éri a fiatalokat, amelyek között nehéz tájékozódni. Amennyire megkönnyíti az identitás kialakítását, bizonyos esetekben pont annyira nehezíti meg azt. Melyik hangra hallgassunk? Milyen befolyásnak engedjünk és milyennek ne? A közösségi média a káros tartalmak mellett teret adott egy újfajta közösségi élménynek is, amely egyszerűbbé teszi a társaságkeresést, és akár határokon átívelő kapcsolatok kialakítására is lehetőséget biztosít. Tanulhatunk a világ más tájairól, népeiről, köthetünk barátságot külföldiekkel, elsajátíthatunk új képességeket, dolgozhatunk magunk javításán az internet segítségével. A fiatalok mindennapjainak szükségszerűen része a közösségi média, ennek mértékletes használata és offline életünk gondozása azonban egyformán fontos – mentális egészségünk megőrzése érdekében. A Biblia tanítása legyen szemünk előtt, amikor a közösségi média hálójába bonyolódunk: „A ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (1Kor 6,19–20)

Nyitókép: Getty Images

Siklósi Anna

Forrás: reformatus.hu