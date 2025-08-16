Szent Rókus, a pestisesek védőszentje

Augusztus 16-án a katolikus világ Szent Rókus ferences rendi szerzetesről, a pestisben szenvedők védőszentjéről emlékezik meg halála napján.

Szent Rókus 1345 körül született a franciaországi Montpellierben, keresztény családban. Már iskolásként, imádsággal és jótettekkel teli komoly életet élt. 12 évesen kezdte a vezeklési gyakorlatot. Életrajza szerint az ekkoriba haldokló apja, János négy dolgot hagyott rá halálos ágyán: Krisztus szolgálatát, a szegények, árvák és özvegyek segítését, vagyonának jó célra való felhasználását, valamint azt, hogy a nyomorultaknak és szegényeknek adjon otthont. Mindezt megígérte és betartotta. 15 évesen már teljesen árva volt. Ezután apja akaratát teljesítve szétosztotta vagyonát és segített mindenkinek.

Ezután Róma felé indult zarándokútra, de Piacenzában a súlyos járvány miatt megállt, hogy ápolhassa a betegeket. Bár először nem akarták neki engedni, később csodálattal látták áldásos munkáját. Innen Cesenába és Rómába ment, ahol szintén járvány volt. Itt egy bíborost meggyógyított, aki felgyógyulva elvitte őt a pápához. A bíborosnál mintegy három évig élt. A szent eltitkolta származását, mivel nem akart dicsekedni azzal. Majd a pestis sújtotta Riminibe és Novarába ment gyógyítani és a szegényeket segíteni.

A piacenzai kórházban álmában kijelentést kapott arról, hogy ő maga is pestises. Emiatt a lakók kiűzték a városból. Egy völgyben élt, ahol egy kunyhót épített, mellette pedig forrást fakasztott. Egy idő után egy Gotthárd nevű férfi kezdte gondozni, aki szintén megbetegedett. A szent betegen is tovább cselekedte a jót. Később csodálatos módon felépült a pestisből.

Kémkedés vádjával fogták el, és börtönbe vetették. Itt ugyanúgy csodákat művelt. Szent Rókus Angerában a börtönben halt meg 1376 körül.

Tisztelete 1420 körül szülővárosában indult, 1477-től nevét viselő társulatok betegápolással foglalkoztak. Európában a Szent Rókus-tisztelet a XVI–XVIII. században tetőzött. Nevét viseli több település és városrész, valamint több művészeti alkotást ihletett meg alakja. Magyarországon két kórház viseli a nevét.

Ukrajnában Lemberg város patrónusa.

Nyitóképen: Francesco Ribalta festménye 1625-ből