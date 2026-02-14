Emlékszem arra a napra, amikor könnyek között imádkoztam:

Istenem, kérlek, vagy vedd el a szívemből ezt a vágyat, vagy mutasd meg a válaszodat. Nem hiszem, hogy tovább tudok reménykedni valamiben, ami már nem is tűnik lehetségesnek.

Ha imádkoztál már hasonlót, akkor ismered ezt a töréspontot. És ebben a kétségbeesett állapotban az életünk két irányba indulhat el:

– Közelebb hajolunk Istenhez, és megtanulunk még teljesebben bízni Benne.

– Vagy önmagunkban keresünk ideiglenes megoldásokat, elzsibbasztjuk a fájdalmat, hogy ne kelljen éreznünk az űrt, vagy hallgatunk a fejünkben futó reménytelen gondolatokra – amelyek végül még üresebbé tesznek bennünket.

Az egyik ilyen belső „forgatókönyv”, amiben én is sokszor belegabalyodtam, így hangzik:

Boldog lennék, ha …

lenne több erőforrásom.

kiszámíthatóság és békesség lenne az otthonomban.

lenne több időm.

bonyodalmak nélküli kapcsolataim lennének.

megértőbb barátaim lennének

látnám: egyszer tényleg minden rendben lesz.

Nem tudom, a te „ha lenne…” mondataid mik, de egyet tudok: egyik sem hoz végső beteljesedést. Adhatnak pillanatnyi örömöt, de ha nincs élő, növekvő kapcsolatunk Istennel, még akkor is maradna egy üres rés a lelkünkben, ha minden meglenne a listánkról.

Ha most együtt ülnénk egy kávé mellett, és erről beszélgetnénk, ide lapoznánk Isten Igéjében:

„Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. ” Zsoltárok 19:8-9



Látod, ahelyett, hogy azt mondanánk: „ha lenne…”, és a mondat végére egy személyt, tárgyat vagy pozíciót írnánk, dönthetünk úgy, hogy Isten igazságával töltjük ki az üres helyet.

Néhány példa:

Ha lennének… emberek.

Már nem időzöm azon, hogy „ha csak az édesapám szeretett volna”. Ehelyett emlékeztetem magam: Isten „az árvák Atyja” (Zsolt 68:6), és az Ő szeretete örökké tart (Zsolt 136).

Lehet, hogy a te hiányodat nem egy apa, hanem egy barát hagyta maga után, aki megbántott vagy elutasított. Vagy gyermekre vágysz, de még nincs. Bármi is az, Isten tökéletesen betölti az űrt.

Ha ma ebben a helyzetben vagy, imádkozd velem Lukács 1:78–79 parafrázisát:

Istenem gyengéd irgalmából felragyog rám a mennyei napfény, hogy bevilágítsa a sötétségemet és azt, ami a halál árnyékának tűnik – és békességet találjak.

Ha lennének… javak.

Már nem ragadok bele abba, hogy mire vágyom, vagy másoknak mijük van. Inkább a Máté 6:19–21-re figyelek:

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön… hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben… Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”

Bármire is vágyom, még ha jónak tűnik is, csak ideig-óráig tart. Az örökkévalóság fényében minden mulandó. Ha a szívemet pusztán dolgok megszerzésére állítom be, annál sebezhetőbb leszek a veszteségtől.

A javakat élvezhetjük, és használhatjuk mások áldására – de nem identitásjelzők. Nem baj örülni annak, amink van, amíg nem ezekben keressük a szívünk biztonságát.

Ha lenne… pozícióm.

Ahelyett, hogy azt gondolnánk: „ha csak több lehetőségem vagy kapcsolatom lenne…”, imádkozhatjuk a Zsoltárok 119:105 szavait:

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”



Micsoda felszabadító sóhaj ez a teljesítménykényszer és versengés nyomása alól! Nem kell jobb pozíció ahhoz, hogy oda juss, ahová kell. Nem kell előrerohannod és mindent kitalálnod. Isten Igéje vezet. Ha lépésről lépésre követed és tiszteled Őt, biztos lehetsz benne, hogy ott vagy, ahol Ő akar látni.

Kedves testvérem, engedd, hogy a Szentírás szilárd igazságai félbeszakítsák a mai „ha lenne…” mondataidat.

Amikor Isten Igéje belénk költözik, új módon kezdjük feldolgozni az életet. Átrendezi a gondolatainkat, indítékainkat, szükségeinket és vágyainkat. A lelkünk úgy lett megalkotva, hogy Isten és az Ő igazsága töltse be – ez az, ami valóban megelégít.

És még ha nem is kapjuk meg Istentől azt, amire kétségbeesetten vágytunk, Ő adhat olyan látásmódot, amelyben felismerjük: Vele soha nem maradunk üresen.

Uram, elismerem, hogy csak Te tudod betölteni a szívem üres helyeit. Segíts megállítani a „ha csak lenne…” körforgást, és szabadíts fel az igazságoddal. Vigasztalj meg, amikor csalódott vagyok a körülményeim miatt. Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

Nyitókép forrása: Thai Noipho | Dreamstime.com