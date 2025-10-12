Édesanyák, nagymamák jubileumi zarándoklata

2025. folyamán a jubileumi évben számtalan zarándokcsoport érkezett már a Beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása templomba, hogy belépve a szent kapun, teljes búcsút nyerhessenek. Október 11-én édesanyák és nagymamák gyűltek össze a templomban, akik Kárpátalja számos településéről érkeztek a szent helyre.

A résztvevők közös imával hangolódtak a napra: hálát adtak az anyaság ajándékáért, imádkoztak erőért, megbocsátásért, védelemért, könyörögtek gyermekeikért és dicsőítették Isten nagyságát.

Elénekelték a jubileumi év himnuszát, a Remény zarándokait, majd felolvasták a Szeretet himnuszát.

11:00-tól Molnár János püspöki helynök, beregszászi esperes-plébános érkezett előadásával.

Három édesanyát hívott meg, hogy jelen legyen a közösségben: Szűz Máriát, mindannyiunk égi édesanyját, Szent Annát, a nagymamák védőszentjét, valamint Szent Mónikát, az állhatatosan imádkozó édesanyák védőszentjét.

Előadásának fő témája a rózsafűzér volt. Részletesen elmondta, hogy milyen részekből áll, majd mindegyik részét visszavezette a Szentíráshoz, melyből azt a következtetést vonhatták le, hogy egy bibliai gyökerekkel rendelkező imáról van szó. A Hiszekeggyel kezdődik, majd a Szentháromság megvallásával folytatódik. A Miatyánk pedig az az ima, mely által bepillantást nyerhetünk abba, hogy Jézus hogyan imádkozott. Az Üdvözlégy Máriában Gábor angyal szavait ismételjük, majd a Szűzanyát kérjük, hogy imádkozzon értünk.

Az előadás után Popovicsné Palojtay Márta, a találkozó szervezője is szólt az édesanyákhoz. A remény jelentőségét hangsúlyozta. Arra kérte az édesanyákat, hogy fogalmazzák meg, mi az a reménység, amelyre meg vannak hívva, miért jó remélni akkor is, ha ilyen nehéz körülmények között él az ember.

A zarándoklat egyik megható pillanata volt a tanúságtétel, amikor egy édesanya elmesélte, miben segít neki az imacsoportban való részvétel. Egy olyan helyet jelent számára, ahol le tud csendesedni, tud őszintén imádkozni, megosztani tapasztalatait és meghallgatni másokat. Elárulta, hogy ha nem lenne az édesanyák imacsoportja, nem tartana ott, ahol van, nem lenne türelmes és bölcs.

A szentmisén Szent XXIII. János pápa emléknapjáról emlékeztek meg, akinek pont ezen a napon volt az ünnepe. János atya prédikációjában az ő példáját hozta el az édesanyáknak. Ő volt az, aki azt mondta egy alkalommal, hogy hazamenve öleljétek meg gyermekeiteket, és mondjátok nekik, hogy a pápa szeretettel köszönti és öleli őket. Mindenki jó pápának nevezte őt.

Felajánláskor minden édesanya az oltárnál elhelyezett kosárba tehette a cetlit, melyre gyermekei nevét írta fel, és ezzel Isten kezébe helyezték őket. A legjobb helyre! Hiszen a legtöbb, amit az édesanya tehet a gyermekéért, az az ima, az Istenre való ráhagyatkozás!

Fehér Rita

Kárpátalja.ma