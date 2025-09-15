Kárpátaljai Háló-találkozó Beregszászban

Kétnapos kárpátaljai Háló-találkozót tartottak a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban szeptember 13–14-én. A rendezvény kulcsszavai a közösség, a találkozások és az élmények voltak.

Az első nap Egressy Miklós atya előadásával indult, majd kommunikációs tréning következett, amelyet kiscsoportokban végeztek el. Az estét a Kárpátaljai Megyei Drámai Színházban zárták, ahol a Frida című monodrámát tekintették meg, melyet közönségtalálkozó követett.

A második napon a résztvevők közösen imádkoztak a világ békéjéért. A nap zárásaként mindenki beszámolt az elmúlt két napban szerzett élményeiről.

A Háló egy katolikus lelkiségi mozgalom, amely nyitott minden jóakaratú ember számára.

Kárpátalja.ma