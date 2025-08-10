Határőrök gyermekei táboroztak Kárpátalján

Keresztény táborban üdültek a határőrök gyermekei az Ungvári járásban – közölte a nyugati határőrség.

A görögkatolikus táborban húsz ukrajnai határőr gyermeke pihenhetett Antalócon. A táborozást Vaszil Kuzma atya szervezte meg.

Oleh Szoroka, a munkácsi határőrség káplánja elmondta, hogy

a tábor fő célja a gyermekek Isten iránti és felebraráti szeretetre való nevelése, valamint a keresztény értékrend átadása.

A bibliai tanítások és imádságok mellett kreatív és sportprogramok várták a gyerekeket.

Kárpátalja.ma