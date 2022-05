Lekvárkóstolóval egybekötött teadélután a Pásztor Ferenc Házban

A Beregszászi Római Katolikus Egyházközséghez tartozó Pásztor Ferenc Ház már több éve számtalan kulturális, vallásos, tudományos és egyéb rendezvénynek ad otthont. Most a hadiállapot idején is megtesz mindent annak érdekében, hogy rendeltetéséhez híven testi-lelki menedéket nyújtson az oda érkezőknek. A május 24-én megszervezett teadélután is a feltöltést jelentő programok közé sorolható. Minden résztvevő nagy érdeklődéssel érkezett, hiszen a megszokott tea mellé ezen a napon egy lekvárbemutatót is ígértek a szervezők.

Bábel Zsuzsa és fia 14 féle lekvárral érkeztek Benéből, képviselve a Milekvárunkmanufaktúrát. Volt szeder-, áfonya-, vörösáfonya-, birsalma-, alma-, sárgabarack-, őszibarack-, ribizli-, feketeribizli-, eper-, csipkebogyó-, som-, meggy- és szilvalekvár, valamint néhány fajtájuk cukormentes változatban is készült. A kóstolás előtt a lekvárfőzés fontosságáról, előnyeiről mesélt. A résztvevők feltehették kérdéseiket. Érdeklődtek, hogy miért nem készül narancs-, vagy citromlekvár. Zsuzsa azt válaszolta erre, hogy a gyümölcsöket megbízható, vegyszermentesen dolgozó termelőktől vásárolják, a déli gyümölcsök esetében viszont a biominőséget nem tudná garantálni, ezért marad a hazai ízeknél. Hozzátette, hogy fontos számukra a hagyományos lekvárok vonalának képviselése, ezért nem főznek például levendulával vagy citromfűvel ízesített lekvárokat.

A lekvárokat sós tallérral kínálták, mivel az elég jól kiemeli a gyümölcsíz zamatát. Az ízléses kiszerelésben bemutatott termékek között mindenki talált kedvencet.

Ezennel a lekvárfőző szezont hivatalosan is megnyitottuk!

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma