Mihály-napi templombúcsút tartottak Batáron

A Batári Görögkatolikus Egyházközség november 8-án, Szent Mihály és Gábor főangyalok és az összes mennyei erők ünnepén tartotta templombúcsúját.

Az idei búcsú fényét emelte, hogy a batári közösség belülről megújult templomát és új oltárát ezen az ünnepen szentelte meg Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora. Az 1903-ban épített templom az aljzatszigetelés mellett új padlót, fűtés- és vezetékrendszert kapott, továbbá megtartva az eredeti festést, kijavították a falakon lévő hibákat. Lődár Jenő parókus elmondása szerint a renoválást a hívek adományaiból finanszírozták, s több mint 40 férfi végzett önkéntes munkát a hónapokig tartó felújítás alatt.

Az új oltár – amely fölött meghagyták az eredeti baldachint – Kapta Gábor helyi asztalosmester munkáját dicséri. Ennek a templomi bútornak a megszentelése különleges szertartás keretében folyt, melynek során az új oltárt megtömjénezték, lemosták vízzel, rózsavízzel és vörösborral. Közepére egy ereklyét helyeztek el, melyet viasszal rögzítettek. Ezt követően műróval kenték meg kereszt alakban az oltárt, melyet végül felöltöztettek, s elláttak azokkal az eszközökkel – szentségház, evangéliumos könyv, ereklyekendő, kereszt és gyertyák –, melyeknek állandó helye az oltár.

Fotó: Kárpátalja.ma

Ezek után kezdődhetett el a szent liturgia, melyen Nílus püspök mondott szentbeszédet. Kiemelte, hogy az oltár nemcsak a templom szíve, hanem a falué is. Fölötte végezzük a szent liturgiát, ezért is törekszünk arra, hogy az oltár és a templom is szép legyen. Ezzel is azt fejezzük ki, hogy nyitott a szívünk Isten felé.

A szertartás végén megtartották a hagyományos körmenetet evangélium olvasással, melyet éltetések és miroválás követett.

Az ünnepi liturgiát követően a batári búcsúra érkezett vendégeknek a helyiek szeretetlakomát rendeztek.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma