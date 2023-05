Özvegyek megáldása és rózsaszirom-szentelés Szent Rita napján

Az özvegyek védőszentjére, Szent Ritára emlékeztek május 22-én a Beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása templomban.

Szent Rita a katolikus egyház egyik legkedveltebb szentje, hiszen már évszázadok óta tisztelik, mivel a leglehetetlenebb helyzetekben segít. Mint ahogyan János atya prédikációjában is elmondta, Rita életét is nagyon sok csoda kísérte. Imájának hatására megtért a férje, aki nagyon vad természetű volt éveken át. Megözvegyülve nem engedélyezték számára, hogy kolostorba vonuljon, ő viszont természetfeletti módon mégis bekerült az épületbe. Imáiban azt kérte, hogy átérezhesse Krisztus szenvedésének legalább egy kis részét, és ezt meg is kapta: a töviskoszorú egy tövisének a nyoma jelent meg a homlokán egy mély seb formájában, amely komoly fájdalmakat okozott szentünknek.

A szentmise keretében Molnár János atya külön áldásban részesítette az özvegyeket, és Szent Rita közbenjárását kérte számukra. Egy alkalommal január hónapban Rita betegen feküdt, és azt kérte unokahúgától, hogy hozzon neki egy rózsaszálat. A hagyomány szerint Isten meghallgatta kérését, és Rita rokona a havas téli tájon kinyílt rózsát tudott szedni neki.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma