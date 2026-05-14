Pünkösdi ifjúsági találkozót szerveznek Tiszakeresztúrban

„…halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg.”

(ApCsel 2,11–13)

Pünkösdi ifjúsági találkozóra várják a fiatalokat 2026. május 25-én Tiszakeresztúrban, a református parókián. Az esemény központi témája a „Lélektől megrészegedve” lesz.

A program délután közép-európai idő szerint 14.00 órakor kezdődik, és a szervezők tartalmas lelki alkalommal készülnek a résztvevők számára. A találkozón dicsőítés, pódiumbeszélgetés, evangéliumi üzenet, közös beszélgetés és szeretetvendégség is várja az érdeklődőket.

A szervezők arra biztatják a fiatalokat, hogy barátaikat is hozzák magukkal az alkalomra. A rendezvény gördülékeny lebonyolítása érdekében előzetes regisztráció szükséges az alábbi űrlap kitöltésével:

Regisztrációs űrlap

Az esemény jó lehetőséget kínál a közösségi együttlétre, a lelki feltöltődésre és a pünkösdi üzenet közös megélésére.

Kárpátalja.ma