Háló – Kárpátaljai találkozó

„A víz szalad, a kő marad” mottóval hirdet kárpátaljai találkozót a Kárpátaljai Háló Egyesület szeptember 19-20. között.

A találkozó helyszíne: Nagyszőlős, Kapisztrán Szent János Lelkigyakorlatos Ház.

Kezdés: szeptember 19., 9.00 óra.

Befejezés: szeptember 20. 14.00 óra.

Részvételi díj: 300 UAH/fő. A résztvevők számára szállást biztosítanak.

Az esemény előadója Orosz István atya lesz, Bíró Benjámin és Alexandra pedig tanúságtételt tesz.

Szeptember 19-én a szervezők Kárpátaljai Gasztroesttel várják a résztvevőket, amelyre mindenki elhozhatja kedvenc ételét, így közösen oszthatják meg egymással Kárpátalja ízeit.

Jelentkezni a [email protected] e-mailcímen vagy a +380969040284 telefonszámon lehet.

(Nyitókép: Kárpátaljai Háló Egyesület)

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