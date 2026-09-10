Bevásárlóközpontot ért halálos orosz dróncsapás Szumiban

Két ember meghalt egy bevásárlóközpontot ért dróncsapásban az észak-ukrajnai Szumiban az előzetes adatok szerint, a Dnyipropetrovszki megyei Krivij Rihben pedig öten megsebesültek, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg a csütörtökre virradóra végrehajtott orosz légitámadásokban.

A Krivij Rih-i öt sebesült közül ketten kórházba kerültek – jelentette kora reggel Olekszandr Hanzsa, Drnyipopetrovszk megye katonai kormányzója a Telegramon. Többszintes épületek, családi házak, oktatási és kulturális létesítmények, valamint irodaépületek rongálódtak meg.

Az állami katasztrófavédelem jelentése szerint Szumi egyik bevásárlóközpontját szerdán este érte dróntalálat, minek következtében két ember meghalt, 14-en pedig megsebesültek, akik között három gyerek is van.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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