Bevásárlóközpontot ért halálos orosz dróncsapás Szumiban
Két ember meghalt egy bevásárlóközpontot ért dróncsapásban az észak-ukrajnai Szumiban az előzetes adatok szerint, a Dnyipropetrovszki megyei Krivij Rihben pedig öten megsebesültek, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg a csütörtökre virradóra végrehajtott orosz légitámadásokban.
A Krivij Rih-i öt sebesült közül ketten kórházba kerültek – jelentette kora reggel Olekszandr Hanzsa, Drnyipopetrovszk megye katonai kormányzója a Telegramon. Többszintes épületek, családi házak, oktatási és kulturális létesítmények, valamint irodaépületek rongálódtak meg.
Az állami katasztrófavédelem jelentése szerint Szumi egyik bevásárlóközpontját szerdán este érte dróntalálat, minek következtében két ember meghalt, 14-en pedig megsebesültek, akik között három gyerek is van.
Forrás: MTI
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