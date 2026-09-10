Mesevarázs Fesztivál: a Pepita Zenekar is fellép Beregszászban

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) idén is megszervezi a Mesevarázs Fesztivált, amely a magyar népmese napjához kapcsolódva október 1–2. között várja az érdeklődőket Beregszászban. A kétnapos rendezvénysorozatnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont.

A szervezők fontosnak tartják, hogy a gyermekek játékos és élményszerű formában kerüljenek közelebb a magyar népmesék világához, miközben a közös mesélés, a zene, a kézműveskedés és interaktív élmények is helyet kapnak a programban.

Október 1-jén mesemondó találkozóval veszi kezdetét a rendezvény. A program 9.30-kor kezdődik, amelynek során meseelőadásokkal várják a gyermekeket. A résztvevők a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület, valamint a Mesélő Bőrönd Társulat előadását is megtekinthetik. A nap folyamán emellett egész napos kézművesfoglalkozások színesítik a programot.

Október 2-án tovább folytatódik az esemény. 14.00 órától a Mesélő Bőrönd Társulat műsorával várják a közönséget, majd 15.00 órától a Pepita Zenekar interaktív koncertje következik.

A Pepita gyermekzenekar 2023-tól színesíti a magyar zenei palettát. Műsorukkal az óvodás korú és általános iskolai alsó tagozatos gyermekek szórakoztató tanítása a legfőbb céljuk, de a felnőtt közönség számára is izgalmas a zenei sokszínűségük. Koncertjük alatt a csöppségek elkalandozhatnak eddig ismeretlen tájakra, valamint megismerkedhetnek rengeteg könnyűzenei műfajjal a pop-rock-on keresztül, a swing-jazz-es vonalon át az arab és spanyol motívumokig, mindezt a magyar zenei színtéren kimagasló zenei minőségben.



Műsorukban a gyerekek figyelmét végig interaktív játékokkal, koreográfiákkal, közös éneklésekkel kötik le. Számaik edukatív jellegűek, dalaikkal megtanítják a gyerekeket többek között a helyes terítésre, irányokra és arra, hogy hogyan kell cipőt kötni.

A zenekar repertoárjából a YouTube-csatornájukon lehet szemezgetni

A szervezők ezúttal is olyan programokkal készülnek, amelyekben a gyermekek nem csupán nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

A Pepita Zenekar koncertje ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők egyéni és csoportos jelentkezéseket egyaránt várnak az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: [email protected]

Telefon: +380 +380 50 138 24 52

A szervezők szeretettel várják a családokat, óvodai és iskolai csoportokat, valamint minden mesekedvelő gyermeket és felnőttet a kétnapos Mesevarázs Fesztiválra.

A rendezvény a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, a Határtalan nyár program keretében valósul meg.

Előzetes program:

Október 1.

9.30 – mesemondó találkozó;

meseelőadás a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület közreműködésével;

a Mesélő Bőrönd Társulat meseelőadása;

egész napos kézművesfoglalkozások.

Október 2.

14.00 – a Mesélő Bőrönd Társulat műsora;

15.00 – a Pepita Zenekar koncertje.

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