Mesevarázs Fesztivál: a Pepita Zenekar is fellép Beregszászban
A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) idén is megszervezi a Mesevarázs Fesztivált, amely a magyar népmese napjához kapcsolódva október 1–2. között várja az érdeklődőket Beregszászban. A kétnapos rendezvénysorozatnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont.
A szervezők fontosnak tartják, hogy a gyermekek játékos és élményszerű formában kerüljenek közelebb a magyar népmesék világához, miközben a közös mesélés, a zene, a kézműveskedés és interaktív élmények is helyet kapnak a programban.
Október 1-jén mesemondó találkozóval veszi kezdetét a rendezvény. A program 9.30-kor kezdődik, amelynek során meseelőadásokkal várják a gyermekeket. A résztvevők a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület, valamint a Mesélő Bőrönd Társulat előadását is megtekinthetik. A nap folyamán emellett egész napos kézművesfoglalkozások színesítik a programot.
Október 2-án tovább folytatódik az esemény. 14.00 órától a Mesélő Bőrönd Társulat műsorával várják a közönséget, majd 15.00 órától a Pepita Zenekar interaktív koncertje következik.
A Pepita gyermekzenekar 2023-tól színesíti a magyar zenei palettát. Műsorukkal az óvodás korú és általános iskolai alsó tagozatos gyermekek szórakoztató tanítása a legfőbb céljuk, de a felnőtt közönség számára is izgalmas a zenei sokszínűségük. Koncertjük alatt a csöppségek elkalandozhatnak eddig ismeretlen tájakra, valamint megismerkedhetnek rengeteg könnyűzenei műfajjal a pop-rock-on keresztül, a swing-jazz-es vonalon át az arab és spanyol motívumokig, mindezt a magyar zenei színtéren kimagasló zenei minőségben.
Műsorukban a gyerekek figyelmét végig interaktív játékokkal, koreográfiákkal, közös éneklésekkel kötik le. Számaik edukatív jellegűek, dalaikkal megtanítják a gyerekeket többek között a helyes terítésre, irányokra és arra, hogy hogyan kell cipőt kötni.
A zenekar repertoárjából a YouTube-csatornájukon lehet szemezgetni
A szervezők ezúttal is olyan programokkal készülnek, amelyekben a gyermekek nem csupán nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
A Pepita Zenekar koncertje ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők egyéni és csoportos jelentkezéseket egyaránt várnak az alábbi elérhetőségeken:
- E-mail: [email protected]
Telefon: +380 +380 50 138 24 52
A szervezők szeretettel várják a családokat, óvodai és iskolai csoportokat, valamint minden mesekedvelő gyermeket és felnőttet a kétnapos Mesevarázs Fesztiválra.
A rendezvény a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, a Határtalan nyár program keretében valósul meg.
Előzetes program:
Október 1.
- 9.30 – mesemondó találkozó;
- meseelőadás a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület közreműködésével;
- a Mesélő Bőrönd Társulat meseelőadása;
- egész napos kézművesfoglalkozások.
Október 2.
- 14.00 – a Mesélő Bőrönd Társulat műsora;
- 15.00 – a Pepita Zenekar koncertje.