Mesemondó találkozó – Felhívás
A Pro Cultura Subcarpathica tizedszer szervez mesemondó alkalmat a magyar népmese napjához kapcsolódva Kárpátalján. A civil szervezet idén is várja a mesélni szerető fiatalokat.
A legtehetségesebb mesélők értékes ajándékban részesülnek.
A rendezvényre nem csupán mesemondókat várunk, hanem nyitott a kapu minden mese iránt érdeklődő számára.
A találkozó időpontja: 2026. október 01., 9.30 óra (közép-európai i. sz.)
Regisztráció: 8 óra 30 perctől.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, Beregszász, Kossuth tér 6.
A versenyre a korábbi évekhez hasonlóan négy kategóriában lehet jelentkezni:
I. kategória: 8–10 éves tanulók (a nyolcadik életévét már betöltött gyerekek jelentkezését tudjuk elfogadni);
II. kategória: 11–13 éves tanulók;
III. kategória: 14–17 éves tanulók;
IV. kategória: 18–25 éves diákok.
Jelentkezési határidő: 2026. szeptember 27.
Nevezni online lehet a következő regisztrációs felületen: IDE kattintva érhető el.
Egyéb tudnivalók a versennyel kapcsolatban:
- Minden versenyző egy mese előadásával készüljön.
- Az előadott mű időtartama nem haladhatja meg az 5 percet, a IV. kategória esetében a 10 percet.
Kérdéseikkel a [email protected] e-mail-címen fordulhatnak hozzánk.
Eredményes felkészülést kívánunk!
Az esemény a Határtalan nyár program keretében valósul meg, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával.
Nyitókép: Pro Cultura Subcarpathica
Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet