Lubinec Ungváron: ellenőrzik a kárpátaljai toborzóközpontokat

Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa Ungvárra érkezett szeptember 7-én, miközben ellenőrzéseket tartanak Kárpátalja területi toborzási és szociális támogatási központjaiban (TCK) – írja Vitalij Glagola újságíró a Telegramon.

Glagola közlése szerint az ellenőrzésekre mindössze néhány nappal azután kerül sor, hogy változás történt a megyei toborzóközpont vezetésében.

A poszt szerzője szerint a megyei központ ideiglenes vezetőjévé Ivan Karpovics ezredest nevezték ki, aki szeptember 4-én kezdte meg munkáját.

Lubinec korábban már kezdeményezte a járási TCK vezetőinek ellenőrzését a dokumentált jogsértések és a korrupciós kockázatok miatt.

Nyitókép: RBC-Ukrajina

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