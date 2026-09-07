Szennyvíz, E. coli és szalmonella: kifogásolható az Ung folyó vízminősége Ungváron

Aggasztó eredményeket hoztak az Ung folyó vizének laboratóriumi vizsgálatai Ungváron. A városközpont több pontján vett mintákban magas koncentrációban mutattak ki E. coli baktériumot, emellett szalmonella jelenlétét is igazolták.

A helyiek beszámolói szerint a Bozdos környéke alatti folyószakaszon rendszeresen szennyvíz és fekália kerül az Ungba. A lakosok szerint a szennyeződés miatt kellemetlen szag terjeng, és időszakosan halpusztulás is tapasztalható.

A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették az aggodalmakat. A város központjában, többek között a Botanikus rakpartnál, a Váralja park térségében és az Epicentr közelében vett vízmintákban magas E. coli-koncentrációt mértek. A vizsgálatok során szalmonella jelenlétét is kimutatták.

A fotometriás elemzések emellett megemelkedett ammónium-, nitrát- és foszfátkoncentrációt mutattak ki. A szakemberek szerint ezek a mutatók szennyvíz és háztartási eredetű szennyeződés jelenlétére utalnak.

A városi tanács és a szakemberek szerint a probléma egyik oka a régi, még csehszlovák időszakból származó csatornahálózat, amely a jelenlegi terhelést már nehezen bírja, ráadásul az eső- és szennyvízelvezetés több helyen összekapcsolódik. A helyzetet súlyosbítja, hogy a vízbe kerülő szennyvíz nem mindenig esik át megfelelő kémiai vagy biológiai tisztításon.

A környezetvédők arra figyelmeztetnek, hogy a folyópartok további beépítése, az árterek elzáródása és esetleges duzzasztógátak építése tovább lassíthatja az Ung folyását. Ez hosszabb távon a vízminőség további romlásához, szélsőséges esetben pedig fertőző betegségek kialakulásának kockázatához is vezethet.

Forrás: groza-news.info

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