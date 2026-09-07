Bajnokok Ligája: a keddi program
A héten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulóját, kedden hat mérkőzésre kerül sor.
Varga Barnabás és Vitális Milán csapata, az AEK Athén az osztrák LASK együttesét fogadja, míg Gulácsi Péter a Villarreallal a Borussia Dortmundhoz látogat.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
kedd:
Club Brugge (belga)-Aston Villa (angol) 18.45
AEK Athén (görög)-LASK (osztrák) 18.45
Real Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 21.00
Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 21.00
FC Porto (portugál)-Manchester City (angol) 21.00
Lille (francia)-Real Betis (spanyol) 21.00
Fotó: Getty Images
MTI
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