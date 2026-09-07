Bajnokok Ligája: a keddi program

Kárpátalja.ma Sport

A héten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulóját, kedden hat mérkőzésre kerül sor.

Varga Barnabás és Vitális Milán csapata, az AEK Athén az osztrák LASK együttesét fogadja, míg Gulácsi Péter a Villarreallal a Borussia Dortmundhoz látogat.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:

kedd:

Club Brugge (belga)-Aston Villa (angol) 18.45

AEK Athén (görög)-LASK (osztrák) 18.45

Real Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 21.00

Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 21.00

FC Porto (portugál)-Manchester City (angol) 21.00

Lille (francia)-Real Betis (spanyol) 21.00

Fotó: Getty Images

MTI

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