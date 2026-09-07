Elkezdődtek az őszi Erzsébet-táborok Zánkán

Hétfőn elkezdődtek az őszi Erzsébet-táborok, szeptember 25-ig tizenhét ezer résztvevőt várnak Zánkára – közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány).

Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak.

Azt írták, az őszi táborozás során biztosított a korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, a biztonságos környezet és a sokrétű programkínálat. Mint minden Erzsébet-táborban, az őszi turnusokban is jelképes, mindössze ezer forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyermekek.

Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő, strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia- és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak.

A csapatépítő és kooperatív játékok az együttműködést és a kommunikációt, az önismereti és sikerélményre épülő feladatok az önbizalmat, a VR- és digitális foglalkozások pedig a digitális készségeket és a tudatos internethasználatot erősítik.

A pénzügyi ismeretterjesztő programok a pénzügyi tudatosságot, míg a színházi, zenei, néptánc- és kézműves foglalkozások a kulturális ismeretek bővítését és a kreativitást támogatják.

A közösségépítő programok az osztálykirándulásokon különösen hangsúlyosak, emellett sétahajózás, kalandpark és népi tájház is várja a gyermekeket, a Szakma-sziget programon pedig különböző szakmákat ismerhetnek meg.

Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a Zánkai Erzsébet-táborban kialakított Rendőrségi Járműpark. A Készenléti Rendőrséghez tartozó Rendőrmúzeummal együttműködésben létrejött kiállításon korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók.

Kitértek arra is, hogy az Erzsébet-táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Bethesda Gyermekkórház szakemberei, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra.

Decemberben az Erzsébet-karácsony háromnapos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek az www.erzsebettaborok.hu weboldalról elérhető E-tábor Plusz online felületen – áll az összegzésben.

Forrás: MTI

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