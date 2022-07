Leárazott megváltottság – Vasárnapi üzenet

Amióta világ a világ, az ember számára mindig kecsegtető és vonzó az a gondolat, hogy egy szerencsés eseménynek köszönhetően az életében jelentős változás vagy siker következik be. Itt szándékosan a gondviselés helyett a szerencse fogalmát használom, mert ehhez semmi köze a Jóisten bölcs gondoskodásának. Álmodozunk arról a napról, amikor varázsütésszerűen minden jobbá válik. A körülöttünk lévő társadalom is ezt erősíti bennünk. A kirakatokban folyamatosak a nagyobbnál nagyobb akciók. Életvitel-segítő tanácsadók sugallják azt, hogy néhány órányi tanfolyam után biztonságosan tudjuk vezetni az életünket. Hirdetések sora akarja velünk elhitetni, hogy néhány napos étrendváltozással hihetetlen eredményeket érünk el az egészségünkkel kapcsolatban.

Ennek a hamis ígéretnek a vonzásában éljük az életünket. Mindig egy kevés hiányzik. Ha itt és most megtesszük, akkor sohasem látott eredményt fogunk elérni. Megváltoztatjuk a profilképünket, mert most mindenki ezt teszi. Talán ennyivel megúszhatjuk. Nem kell komoly áldozatot hoznunk, csak megosztunk egy bejegyzést, és ezzel valakit az éhségtől, a betegségtől mentünk meg. A születésnapunkon egy nemes cél érdekében gyűjtést indítunk, és ezzel környezetünket mentjük meg. Nem kell sokat tennünk, és hatalmas eredményt érhetünk el. Olyan könnyen hihető gondolatok ezek. Ezzel ellentétben csak kevesen mondják el, hogy ez nem így működik. A dolgok árát mindig meg kell fizetni. Néhány kudarc után rájövünk, hogy vagy mi, vagy helyettünk valaki más mindig megfizeti az árát. Azokban a nagyon mély érzelmeket kiváltó történetekben, amikor egy szegény gyermek megkapja a vágyott játékot, mindig van egy felnőtt, aki hajlandó kifizetni az árát. A bűneinktől való szabadulás – még akkor is, ha Isten ingyenes ajándékának hívjuk –, azért lehetséges, mert Jézus Krisztus a kereszten megfizette az árát. Minden kegyelmi ajándék és ennek minden gyümölcse azért lehetséges az életünkben, mert a Megváltó a lehető legnagyobb árat fizette érte.

Az országunk, a környezetünk, a családunk és hivatásunk csak akkor tud fejlődni, ha készek vagyunk érte áldozatot hozni. Igyekezzünk elhessegetni magunktól az olcsó és leértékelt megváltottság vágyálmát! Értékes változás csak értékes munka és áldozat árán jön létre. A társadalmunk nem lesz jobb egy spórolós gesztussal.

Számtalan értékes ajándékkal akar a Teremtő minket megajándékozni. Ezeknek a lehetősége folyamatosan ott van körülöttünk. Hiszem, hogy ezeket a sokszor csak dédelgetett álmokat meg tudjuk élni, csak az a kérdés, hogy készen állunk-e megfizetni ezek árát.

Lődár Jenő

görögkatolikus áldozópap

Forrás: karpataljalap.net