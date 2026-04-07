100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlottak fel a Balin meggyilkolt ukrán férfi ügyében

Bursza Krisztina Közélet

Akár 100 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel a családja annak, aki érdemi információval segíti a Balin meggyilkolt ukrán állampolgár, Ihor Komarov ügyének felderítését – számolt be az RBK-Ukrajina.

A közlés szerint a nemzetközi Focus Security Consulting and Investigations a család megbízásából hirdette meg a jutalmat. A pénzt olyan hiteles információkért fizetik ki, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a bűncselekmény elkövetőinek elfogásához. A gyilkosság 2026 februárjában történt az indonéziai Bali szigetén.

Az Interpol hat személy ellen adott ki úgynevezett „vörös körözést” az indonéz hatóságok kérésére. A keresett személyek:

  • Vladiszlav Ahanov
  • Mikola Petrik
  • Roman Meljnik
  • Denisz Halusenko
  • Szerhij Mojiszjejev


A hatóságok hangsúlyozzák: a lista a nyomozás előrehaladtával változhat, ezért a legfrissebb információkat mindig az Interpol hivatalos felületein érdemes ellenőrizni.

A nyomozók szerint különösen értékesnek számítanak:

  • a gyanúsítottak pontos tartózkodási helyére vonatkozó adatok (cím, geolokáció, fotó vagy videó időbélyeggel),
  • hamis okmányok használatára, utazási útvonalakra vagy pénzügyi háttérre utaló bizonyítékok,
  • hang- vagy videófelvételek, amelyek a bűncselekmény körülményeire utalnak,
  • az esetleges megrendelő kilétére vonatkozó információk.

A detektívügynökség kiemelte: csak ellenőrizhető, konkrét adatok alapján fizetnek jutalmat, és a kifizetés kizárólag az elkövetők tényleges elfogása után történik.

Az informátorok teljes anonimitását garantálják. Az adatokat kizárólag biztonságos e-mail-csatornán keresztül fogadják, személyes találkozókra előzetes egyeztetés nélkül nem kerül sor. A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy a szándékosan hamis információk közlése büntetőjogi következményekkel jár.

Kárpátalja.ma