100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlottak fel a Balin meggyilkolt ukrán férfi ügyében
Akár 100 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel a családja annak, aki érdemi információval segíti a Balin meggyilkolt ukrán állampolgár, Ihor Komarov ügyének felderítését – számolt be az RBK-Ukrajina.
A közlés szerint a nemzetközi Focus Security Consulting and Investigations a család megbízásából hirdette meg a jutalmat. A pénzt olyan hiteles információkért fizetik ki, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a bűncselekmény elkövetőinek elfogásához. A gyilkosság 2026 februárjában történt az indonéziai Bali szigetén.
Az Interpol hat személy ellen adott ki úgynevezett „vörös körözést” az indonéz hatóságok kérésére. A keresett személyek:
- Vladiszlav Ahanov
- Mikola Petrik
- Roman Meljnik
- Denisz Halusenko
- Szerhij Mojiszjejev
A hatóságok hangsúlyozzák: a lista a nyomozás előrehaladtával változhat, ezért a legfrissebb információkat mindig az Interpol hivatalos felületein érdemes ellenőrizni.
A nyomozók szerint különösen értékesnek számítanak:
- a gyanúsítottak pontos tartózkodási helyére vonatkozó adatok (cím, geolokáció, fotó vagy videó időbélyeggel),
- hamis okmányok használatára, utazási útvonalakra vagy pénzügyi háttérre utaló bizonyítékok,
- hang- vagy videófelvételek, amelyek a bűncselekmény körülményeire utalnak,
- az esetleges megrendelő kilétére vonatkozó információk.
A detektívügynökség kiemelte: csak ellenőrizhető, konkrét adatok alapján fizetnek jutalmat, és a kifizetés kizárólag az elkövetők tényleges elfogása után történik.
Az informátorok teljes anonimitását garantálják. Az adatokat kizárólag biztonságos e-mail-csatornán keresztül fogadják, személyes találkozókra előzetes egyeztetés nélkül nem kerül sor. A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy a szándékosan hamis információk közlése büntetőjogi következményekkel jár.