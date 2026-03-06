Emberrablók ölték meg egy ukrán üzletember fiát Bali szigetén

Az indonéziai Bali szigetének egyik strandján talált megcsonkított emberi testrészeket egy ukrán férfi maradványaiként azonosították, akit korábban elraboltak és megkínoztak – közölte pénteken a helyi rendőrség.

A 28 éves Ihor Komarovot a feldarabolt holttestről vett DNS-minták és édesanyja mintáinak összehasonlítása alapján azonosították – számolt be Ariasandy, a rendőrség szóvivője.

A szóvivő, aki Denpasarban, Bali szigetének tartományi fővárosában nyilatkozott az újságíróknak, nem említette Komarov nevét, de felmutatott egy papírt, amelyen a férfi neve és születési dátuma szerepelt.

A helyi média szerint

Komarov egy gazdag ukrán üzletember fia volt, és elrablói megkínozták, miközben több millió dollár váltságdíjat követeltek a családjától.

A rendőrség azonban közölte, hogy a bűncselekmény indítékát még vizsgálják.

A férfit február 15-én rabolták el, amikor egy barátjával motoron utazott a turisztikai városban, Jimbaranban. A támadók arra kényszerítették, hogy szálljon be egy autóba. A vele utazó barátja jelentette az esetet a rendőrségnek.

Néhány nappal később a helyiek emberi maradványokat találtak egy közeli strandon és egy folyó partján.

A rendőrség később őrizetbe vette azt a férfit, aki bérbe vette az emberrabláshoz használt autót. Ez utóbbi hat másik személyt jelentett fel, akik mind külföldi állampolgárok, és akiket most emberrablás és súlyosbító körülmények között elkövetett támadás miatt köröznek.

A hat feltételezett gyanúsított elmenekült az országból, és a rendőrség nemzetközi körözést adott ki ellenük – mondta Ariasandy.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: tsn.ua