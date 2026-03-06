Emberrablók ölték meg egy ukrán üzletember fiát Bali szigetén

Kárpátalja.ma Világ

Az indonéziai Bali szigetének egyik strandján talált megcsonkított emberi testrészeket egy ukrán férfi maradványaiként azonosították, akit korábban elraboltak és megkínoztak – közölte pénteken a helyi rendőrség.

A 28 éves Ihor Komarovot a feldarabolt holttestről vett DNS-minták és édesanyja mintáinak összehasonlítása alapján azonosították – számolt be Ariasandy, a rendőrség szóvivője.

A szóvivő, aki Denpasarban, Bali szigetének tartományi fővárosában nyilatkozott az újságíróknak, nem említette Komarov nevét, de felmutatott egy papírt, amelyen a férfi neve és születési dátuma szerepelt.

A helyi média szerint

Komarov egy gazdag ukrán üzletember fia volt, és elrablói megkínozták, miközben több millió dollár váltságdíjat követeltek a családjától.

A rendőrség azonban közölte, hogy a bűncselekmény indítékát még vizsgálják.

A férfit február 15-én rabolták el, amikor egy barátjával motoron utazott a turisztikai városban, Jimbaranban. A támadók arra kényszerítették, hogy szálljon be egy autóba. A vele utazó barátja jelentette az esetet a rendőrségnek.

Néhány nappal később a helyiek emberi maradványokat találtak egy közeli strandon és egy folyó partján.

A rendőrség később őrizetbe vette azt a férfit, aki bérbe vette az emberrabláshoz használt autót. Ez utóbbi hat másik személyt jelentett fel, akik mind külföldi állampolgárok, és akiket most emberrablás és súlyosbító körülmények között elkövetett támadás miatt köröznek.

A hat feltételezett gyanúsított elmenekült az országból, és a rendőrség nemzetközi körözést adott ki ellenük – mondta Ariasandy.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: tsn.ua