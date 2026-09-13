28 ezer doboz cigarettát találtak egy tartálykocsiban a nevetlenfalui határátkelőn
Több mint 28 ezer, ukrán zárjegy nélküli cigarettát találtak a munkácsi határőrség munkatársai a nevetlenfalui (Djakovе) határátkelőn egy tartálykocsiban kialakított rejtekhelyeken.
A határőrök egy MAN teherautót állítottak meg, amely cseppfolyósított gáz szállítására alkalmas tartálykocsit vontatott. A 35 éves ukrán sofőr azt állította, hogy a tartály üresen tart Romániába. A határőröknek azonban gyanújuk támadt, ezért alaposabb ellenőrzést végeztek.
A VIDIREY röntgensugaras visszaszórásos vizsgálórendszer segítségével három, speciálisan kialakított rejtekhelyet fedeztek fel a tartálykocsiban. A határőrökből és vámosokból álló közös ellenőrző csoport összesen 28 200 doboz, ukrán jövedéki adójegy nélküli cigarettát emelt ki a rejtett üregekből.
Az eset kapcsán felmerült a Büntető Törvénykönyv 201-4. cikkelyében meghatározott bűncselekmény gyanúja. A munkácsi határőrség operatív munkatársai értesítették a Kárpátalja megyei Gazdasági Biztonsági Hivatal területi igazgatóságát.