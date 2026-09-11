60. születésnapján köszöntötték dr. Gaál Gézát

60. születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Gaál Gézát, a Beregszászi Városi Alapellátási Központ orvos-igazgatóját Babják Zoltán, Beregszász polgármestere szeptember 10-én.

Dr. Gaál Géza több mint 30 éve dolgozik az egészségügyben, ez idő alatt pedig jelentős szakmai tapasztalatot szerzett, és munkájával hozzájárult a Beregszászi járás lakosságának egészségügyi ellátásához.

Orvosként és vezetőként is részt vett a helyi egészségügyi rendszer fejlesztésében, különösen az alapellátás működésének és fejlődésének területén.

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