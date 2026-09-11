Ukrajna és Kanada százéves partnerségi megállapodást írt alá

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök Calgaryban több megállapodást is aláírt az együttműködés elmélyítéséről. A dokumentumok a két ország védelmi, biztonsági és energetikai partnerségét is tovább erősítik. Erről az ukrán elnöki hivatal számolt be.

A felek aláírták a százéves partnerségről szóló nyilatkozatot, amely a kétoldalú együttműködés bővítését irányozza elő a védelem, az innováció, a gazdasági növekedés és Ukrajna újjáépítése terén. A dokumentum emellett Ukrajna csatlakozási szándékát is rögzíti a kanadai elektronikus beutazási engedélyezési rendszerhez (eTA), ami megkönnyítheti az ukránok kanadai utazását.

A védelmi és biztonsági együttműködésről szóló közös nyilatkozat a tervezett Drone Deal első lépése. A partnerség középpontjában a dróntechnológiák, a hadiipar, a kiberbiztonság és a technológiai fejlesztések állnak. A felek tapasztalatokat és technológiákat is megosztanának egymással, valamint közös projekteket és a védelmi termelés helyi kialakítását is tervezik Ukrajnában és Kanadában.

Az energetikai együttműködésről szóló dokumentumot Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter és Tim Hodgson kanadai energia- és természeti erőforrások minisztere írta alá.

A megállapodás értelmében Kanada és Ukrajna együtt dolgozik a földgázellátás diverzifikálásán, beleértve a kanadai LNG Ukrajnába történő szállításának lehetőségét is. Emellett bővítenék az együttműködést az atomenergia területén, többek között az urán kitermelésében és feldolgozásában, valamint a kis moduláris reaktorok és más korszerű reaktortechnológiák fejlesztésében.

A két ország a megújuló és vízenergiában, az energiahálózatok ellenálló képességének növelésében, valamint az ukrán energetikai infrastruktúra újjáépítésében is együttműködik.

Kanada emellett 757 millió kanadai dollár értékű hitelgaranciát biztosít a Naftogaz számára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankon keresztül. Az Export Development Canada további 200 millió kanadai dollárt fordít ukrajnai projektek támogatására, többek között a vízenergetika területén.

Kanada emellett 10 millió kanadai dollárral járul hozzá Ukrajna Energetikai Támogatási Alapjához, amellyel az ország teljes hozzájárulása 100 millió kanadai dollárra emelkedik.

Nyitókép: president.gov.ua

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