Kanadában tárgyal Volodimir Zelenszkij

Az ukrán légvédelem megerősítése és a közeledő téli időszakhoz szükséges felkészülés lesz a fő témája Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kanadában most kezdődő egyeztetéseinek – derült ki az államfő csütörtöki, az X-en közzétett bejegyzéséből.

Zelenszkij – aki helyi idő szerint szerda este megérkezett Kanadába – Kijev egyik legszorosabb partnerének nevezte Ottawát és hangsúlyozta: hazája nagyra értékel minden, Kanadából érkező segítséget, amely erősíti Ukrajnát és a népét.

A megbeszélések fő témája a légvédelem és a télre való felkészülés lesz; megbeszéljük, hogyan erősíthetjük ellenállóképességünk és azt, miként biztosítsuk az ukrán védelmi kapacitásokat”

– jelentette ki.

Mark Carney kanadai miniszterelnök a látogatás alkalmából kiadott közleményében leszögezte, Kanada továbbra is eltökélt Ukrajna védelme és újjáépítése, valamint az igazságos és hosszú távú béke mellett. Emlékeztetett arra is, hogy idén Ottawa már 2,8 milliárd dollár katonai segítséget nyújtott Ukrajnának.

Zelenszkij szerda este – felesége, Olena társaságában – érkezett Kanadába Oslóból, ahol részt vett V. Harald norvég király temetésén, valamint egyeztetett Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszterrel.

Az ukrán államfő és Carney legutóbb júniusban, a franciaországi Évianban rendezett G7-csúcson találkozott, akkor a többi között a két ország védelmi ipari kapcsolatainak szorosabbra fűzéséről, egyebek között dróngyártásról tárgyaltak – emlékeztetett a Calgary Herald című kanadai lap.

Forrás: ma7.sk

(Nyitókép: Volodimir Zelenszkij és felesége megérkezett Kanadába (Fotó: TASR/AP)

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