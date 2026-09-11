Közel 20 ezer fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain

Lezárult a Rákóczi Szövetség nagyszabású 2026-os nyári programsorozata. A május végi csíksomlyói pünkösdi programoktól a szeptember eleji ukrán diákok táboráig összesen 32 rendezvényen és táborban közel 20 ezer magyar fiatal vett részt 30 országból. A programok a Kárpát-medence mellett öt kontinens magyar közösségeit is megszólították: Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig érkeztek fiatalok a közös magyar élményekért.

A Rákóczi Szövetség nyári programjainak közös célja idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, valamint olyan barátságok és kapcsolatok szülessenek, amelyek hosszú távon is összekötik őket.

A nyár programjai a korosztályok és érdeklődési területek széles körét ölelték fel. A sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban négy Összmagyar Középiskolás Tábor, három Összmagyar Anyanyelvi Tábor és az Összmagyar Egyetemista Tábor mellett pedagógustábor, színjátszó táborok és számos tematikus program is megvalósult.

A nyári programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei mélyszórványban élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények is. A vitorlástáborokban idén hat turnusban mintegy 150, elsősorban mélyszórványban élő felső tagozatos diák vehetett részt Mályiban, és Orfűn.

A Rákóczi Szövetség kiemelt figyelmet fordított a háború által sújtott Kárpátalja és Ukrajna gyermekeire is. A nyár folyamán több mint 1500 kárpátaljai magyar gyermek, fiatal és pedagógus vett részt a Szövetség programjain, a nyár végén pedig 260, Ukrajna valamennyi térségéből érkező rászoruló gyermek – közöttük a háború miatt szüleiket elvesztett fiatalok – táborozott Sátoraljaújhelyen.

A nyár során a fiatalok a táborozás és a közösségi programok mellett sport-, kulturális, történelmi, művészeti és közéleti élményekkel is gazdagodhattak. A programok között szerepelt többek között a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat, a Nemzeti Összetartozás Napjának sátoraljaújhelyi programja, a Rákóczi Szabadegyetem, színjátszó és médiatáborok, valamint számos további közösségi és szakmai rendezvény.

A Rákóczi Nyár mindenekelőtt találkozásokról szólt. Arról, hogy magyar fiatalok a világ különböző pontjairól személyesen is megismerhetik egymást, együtt élhetik meg magyarságukat és olyan barátságokat köthetnek, amelyek a táborok után is megmaradnak. Hisszük, hogy ezek a találkozások nemcsak szép nyári élmények, hanem befektetések a magyar közösségek és a magyar nemzet jövőjébe.

A Szövetség köszönetet mond a közel 20 ezer fiatalnak és családjaiknak, kísérő pedagógusoknak, a több mint száz egyetemista szervezőnek, valamint mindazoknak a támogatóknak, adófizetőknek, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik hozzájárultak a nyári programok megvalósításához.

A nyári rendezvényeket összefoglaló videónk és a további részletes összefoglalók itt érhetők el.

Rákóczi Szövetség

(Nyitókép: Rákóczi Szövetség)

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