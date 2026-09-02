80. születésnapján köszöntötték Majoros Györgyöt

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték Majoros Györgyöt, aki életének csaknem öt évtizedét az orvoslásnak és az emberek szolgálatának szentelte.

A jeles évforduló alkalmából Babják Zoltán, Beregszász polgármestere köszöntötte a jubilánst, és méltatta több évtizedes szakmai, valamint közösségi tevékenységét.

Majoros György pályafutása során számtalan embernek nyújtott segítséget orvosként, miközben aktív szerepet vállalt Beregvidék közéletében és fejlődésében is.

Külön elismerésben részesült képviselői munkájáért, amely során szintén sokat tett a térségért és annak közösségeiért. Tevékenységével nemcsak az egészségügy, hanem a helyi közélet és a közösség fejlődéséhez is hozzájárult.

Babják Zoltán jó egészséget, szeretetteljes családi környezetet, szerettei közelségét és békés mindennapokat kívánt a 80 éves Majoros Györgynek.

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