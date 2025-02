A 2013 előtt szerzett jogosítvány cseréjéről

A hatóságok azt tanácsolják, hogy akik 2013 előtt szerezték meg jogosítványukat, fontolják meg annak cseréjét – tudatta a pmg.ua internetes hírportál.

Fontos megjegyezni, hogy a 2013 előtt kiadott jogosítványok érvényesek. Azonban számos előnye van az újonnan kiadott dokumentumoknak, beleértve azt a lehetőséget is, hogy külföldre utazva is használhatók, érvényesek és a „Gyija” alkalmazásban is megjelennek.

A jogosítvány cseréje a járművezetők számára 572 hrivnyába kerül.

A teljes eljárás egy munkanapot vesz igénybe.

Kárpátalja.ma