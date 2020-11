A Nagyszőlősi Szelíd Lovasközpont köszönetnyilvánítása

Hálásan köszönjük a Bethlen Gábor Alapnak és a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, hogy idén is támogatta munkánkat!

Hasonlíthatnám a lovasközpont életét egy akadálypályához is. Az idei év is egy ilyen akadály volt, melyet át kellett ugranunk. Programjaink nagyrészét le kellett mondanunk. Sok tervünk elmaradt, de mindemellett igyekeztünk kitartani, lelkesen foglalkozni azokkal a lovasokkal, akik rendszeresen jártak hozzánk.

Míg márciusban teljesen bezártunk a karantén idejére, és most is le kellett mondanunk a sérült gyerekek fejlesztésének programját, addig lovaink ugyanúgy gondozásra szorultak. Ők nem értik azt, hogy most világjárvány van, nekik ugyanúgy mindennap enniük kell ahhoz, hogy egészségesek, erősek maradjanak.

Minden évben komoly feladat a takarmány begyűjtése, gondosan meg kell válogatnunk, hogy mivel tápláljuk lovainkat. Oda kell figyelnünk, hogy a széna minősége kitűnő legyen, ne legyen sem poros, sem penészes.

Kerestük a megoldásokat, hogyan tudjuk továbbra is fenntartani ezeket a számunkra oly kedves állatokat. A Bethlen Gábor Alaphoz fordultunk segítségért. Mikor megkaptuk a támogatást a széna vásárlására, nagy kő esett le a szívünkről! Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat ahhoz, hogy megháláljuk az anyaország gondoskodását! Nekünk ez az itthonmaradást, a megmaradást jelenti.

Köszönjük!

Nagyszőlősi Szelíd Lovasközpont