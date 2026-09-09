A norvég miniszterelnökkel tárgyalt Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Oslóban találkozott Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel. A megbeszélés középpontjában az ukrán légvédelem megerősítése, a téli időszakra való felkészülés, valamint a két ország közötti további együttműködés állt. Erről az Elnöki Hivatal számolt be szeptember 9-én.

A találkozón elsősorban Ukrajna légvédelmi képességeinek fejlesztéséről egyeztettek. Zelenszkij tájékoztatta a norvég kormányfőt az ukrán igényekről, különösen a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták terén.

Ukrajna Norvégia további támogatására számít, többek között a PURL mechanizmuson keresztül, amelyhez Norvégia az egyik legnagyobb hozzájárulást biztosítja. A felek emellett áttekintették az FREYJA ballisztikus rakétaelhárító program eddigi eredményeit, és megállapodtak a további közös munkáról.

Fontos téma volt Ukrajna téli felkészülése is. Norvégia az előző évben jelentős segítséget nyújtott az ukrán energetikai rendszer támogatásához, Zelenszkij és Støre pedig most azt tekintette át, milyen támogatásra lehet szükség a következő tél folyamán.

A két ország vezetői emellett összehangolták a közeljövő diplomáciai lépéseit is.

A találkozó elején Zelenszkij részvétét fejezte ki V. Harald norvég király halála miatt, és hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja részvételét a szeptember 9-i búcsúztatáson. Az ukrán elnök kiemelte, hogy Ukrajna nagyra értékeli a norvég királyi család és a norvég nép támogatását.

Nyitókép: president.gov.ua

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