Hűvös és csapadékos idő érkezik Kárpátaljára

Változóan felhős időre számíthatunk megyénkben a következő napokban – tudatta a Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ.

Szeptember 10-én éjszaka még nem várható számottevő csapadék, reggeltől azonban Kárpátalja nagy részén rövid ideig tartó esőkre lehet számítani. A hegyekben éjszaka és reggel helyenként gyenge köd is kialakulhat. 7–12 km/óra sebességű északkeleti szél várható. Éjszaka 12–17°C, napközben 21–26°C fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben éjszaka helyenként 9°C, nappal 14–19°C fokig csökkenhet a hőmérséklet.

Szeptember 11-én változóan felhős idő várható, napközben a megye nagy részén rövid esővel. Éjszaka 8–13°C, nappal 21–26°C lesz.

Szeptember 12-én éjszaka helyenként jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A nap folyamán elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, zivatarok idején pedig erős széllökésekre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 17–22°C között alakul.

Szeptember 13-án már csak a megye keleti hegyvidéki részein, míg 14-én már sehol nem várható csapadék a megyében.

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ ismét fokozott tűzveszélyre hívja fel a kárpátaljaiak figyelmét: szeptember 10-én magas, 4. fokozatú tűzveszély, helyenként pedig 5. fokozatú tűzveszély lesz érvényben. A következő napokban a tűzveszély fokozatosan mérséklődik.

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