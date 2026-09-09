Együttműködési megállapodást kötött a magyar és az ukrán ombudsman

Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogi biztosa – közölte Magyarország Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) szeptember 9-én. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni.

Tájékoztatásuk szerint a magyar és az ukrán ombudsman delegációjának szeptember 8-i, debreceni egyeztető ülésén aláírt megállapodás lefektette a magyar és az ukrán ombudsmanok, valamint az általuk vezetett intézmények közötti hosszú távú szakmai együttműködés kereteit.

A megállapodás végrehajtása és a közös szakmai munka előmozdítása érdekében a felek egy szűk körű, közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, amelynek feladata, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjon fellépni, ha a kárpátaljai magyar, illetve a magyarországi ukrán közösség tagjait alapjogi jogsérelem éri. A munkacsoport tagjai Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, Gyeney Laura, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és Könnyid Balázs főtitkár, ukrán részről pedig Dmitro Lubinec, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogi biztosa; Mihajlo Spasov és Oleksandr Osipov biztoshelyettesek – közölték.

A közlemény szerint a találkozón a felek hangsúlyozták a nemzetiségi kérdésekben folytatott közvetlen és konstruktív párbeszéd jelentőségét, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvi, kulturális és vallási identitása tiszteletben tartásának fontosságát.

Megállapodtak abban is, hogy 2026 szeptemberében Juhász Imre monitoringlátogatás keretében keresi fel a kárpátaljai magyar oktatási, kulturális és vallási intézményeket annak érdekében, hogy a helyszínen tájékozódjon a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről és megvizsgálja, miként érvényesülnek a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogai a gyakorlatban.

A két ombudsman egyetértett abban, hogy az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak hatékony védelmét a közvetlen tapasztalatszerzés, az érintett közösségekkel folytatott párbeszéd és a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti folyamatos szakmai együttműködés szolgálhatja a legeredményesebben – írta az AJBH.

A találkozót megelőzően a két biztos Nyíregyházán egyeztetett egymással az ombudsmani intézmények közötti együttműködés megerősítéséről. A program részeként a delegációk a jósavárosi görögkatolikus templom kertjében lévő holodomor-emlékműnél rótták le kegyeletüket az 1932-1933-as nagy ukrajnai éhínség áldozatainak emléke előtt.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Dmitro Lubinec)

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