A román hegyekben tévedt el négy ukrán állampolgár

Sikeres mentőakciót hajtottak végre a romániai Máramaros megyében, ahol a hegyimentők négy eltévedt ukrán állampolgár nyomára bukkantak. A férfiak kimerült állapotban voltak, élelem és ivóvíz nélkül rekedtek a hegyvidéken.

A 24, 26, 32 és 39 éves férfiak eltűnéséről egy Ukrajnában élő hozzátartozójuk értesítette a hatóságokat. Tájékoztatása szerint a csoport eltévedt a hegyekben, nem tudtak kapcsolatba lépni a segélyszolgálatokkal, és a hosszú gyaloglás következtében teljesen kimerültek. Időközben az élelmiszer- és vízkészleteik is elfogytak.

A keresésben a román hegyimentő-szolgálat munkatársai és a határrendészet egységei vettek részt. Bár a férfiak által megadott koordináták pontatlannak bizonyultak, a mentőcsapatoknak végül sikerült megtalálniuk mind a négy személyt.

Egészségi állapotuk felmérését követően a kimerült férfiak meleg teát és élelmet kaptak. A csaknem öt órán át tartó mentőakció befejezése után a négy ukrán állampolgárt átadták a román határrendészet munkatársainak.

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