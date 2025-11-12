A Ryanair teljesen megszüntette a papíralapú beszállókártyákat

Az ír fapados légitársaság, a Ryanair 2025. november 12-től teljesen megszüntette a papíralapú beszállókártyák használatát. Ez azt jelenti, hogy az utasok mostantól kizárólag digitális beszállókártyával léphetnek fedélzetre, amelyet a vállalat saját alkalmazásában, a myRyanairben lehet létrehozni.

A hírt a légitársaság hivatalos oldalán tudatták.

A Ryanair marketingigazgatója, Dara Brady szerint az újítás célja, hogy „gyorsabb, okosabb és környezetbarátabb élményt” nyújtsanak az utasoknak.

„A teljesen digitális modellre való átállás nemcsak a repülőtéri folyamatokat gyorsítja fel, hanem egyszerűbb hozzáférést biztosít számos új funkcióhoz is – például az ülőhelyfoglaláshoz, a valós idejű járatinformációkhoz és az azonnali értesítésekhez járatzavar esetén” – mondta Brady.

A légitársaság vezérigazgatója, Michael O’Leary korábban hangsúlyozta, hogy a papírmentes rendszer bevezetésével jelentősen csökkenteni szeretnék a reptéri ellenőrzések idejét, ezzel is gyorsítva az utasforgalmat.

Hogyan működik az új rendszer?

A novemberi bevezetéstől kezdve az utasok nem tölthetik le és nem nyomtathatják ki a beszállókártyájukat. Helyette a myRyanair alkalmazáson keresztül kell regisztrálniuk a járatra, ahol automatikusan létrejön a digitális beszállókártya.

A Ryanair közlése szerint az új rendszert már korábban is tesztelték, és az utasok közel 80 százaléka már eddig is digitálisan utazott.

A mobilalkalmazás további hasznos funkciókat is kínál:

előrendelhető étel- és italfogyasztás a fedélzeten, valamint elsőbbségi kiszolgálás,

valós idejű járatinformációk – például a beszállókapu száma vagy esetleges késések,

azonnali értesítések járatzavar esetén,

alternatív repülési lehetőségek valós időben, ha a járatot törlik vagy késik.

A Ryanair már egy évvel ezelőtt bejelentette, hogy papírmentes rendszerre vált. Eredetileg 2025 májusára tervezték az átállást, de végül novemberre halasztották.

Az utasok megosztottan fogadták a döntést. Sokan üdvözölték a kezdeményezést, kiemelve, hogy ez környezetkímélőbb és egyszerűbb megoldás, ugyanakkor mások – főként az idősebb korosztály képviselői – azt sérelmezték, hogy az új rendszer hátrányos lehet azok számára, akik kevésbé jártasak a digitális technológiák használatában.

Egyes kritikusok még bojkottot is hirdettek a légitársaság ellen, mondván, hogy az intézkedés korlátozza az utasok jogait.

