A támadások miatt Ukrajna öt régiójában újra áramszünetek vannak

A támadások miatt újra áramkimaradások vannak Ukrajna öt régiójában – számolt be róla az

„Dnyipropetrovszk, Harkiv, Szumi, Mikolajiv és Kirovohrad megye érintett. Ahol a biztonsági körülmények jelenleg lehetővé teszik, a sürgősségi helyreállítási munkálatok már megkezdődtek. Az energetikai szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden fogyasztó számára a lehető leghamarabb helyreállítsák az áramellátást” – áll a tájékoztatásban.

Az energiaszektor elleni korábbi nagyszabású orosz támadások következményei miatt Ukrajna minden régiójában ma kijevi idő szerint 17.00 és 22.00 óra között áramkorlátozási ütemtervet vezetnek be az ipar számára, és óránkénti kikapcsolási ütemtervet minden fogyasztói kategóriára.

