A térfigyelő kamera manapság már létszükséglet, nem luxus!

A kárpátaljai rendőrség a térfigyelő kamerák fontosságára hívta fel a figyelmet.



A rendőrség munkatársai elmondták, hogy ma már számos lehetőség közül választhatnak a lakosok biztonságuk érdekben. A térfigyelő kamerák segítségével például megelőzhetőek olyan bűncselekmények, mint a rablás. Bár a kamera önmagában nem véd a bűnözés ellen, biztonsági riasztóval kombinálva nagyon hasznos lehet.



A térfigyelő kamerák funkciói közé tartozik, hogy ha nem tartózkodunk otthon, akkor telefonon keresztül is nyomon követhetjük, mi történik a lakásunkban.

Külön említést érdemel, hogy az infravörös kamerák lehetővé teszik az éjszakai fényképezést is. Ez azért fontos, mert sok bűncselekményt sötétben követnek el, és egy hétköznapi kamera ebben az esetben nem ad információt a rablóról. Az infravörös kamerák sok modellje mikrofonnal és hangszóróval, valamint videórögzítésre alkalmas microSD-kártyanyílással is rendelkezik, így nemcsak felveszi, de tárolja is az anyagot.



Kamera megléte esetén a hatóságoknak is könnyebb azonosítani az elkövetőt.

A rendőrség munkatársai azt tanácsolják, hogy a kamera mellé érdemes riasztót vagy biztonsági rendszert is telepíteni, így egy betörés esetén az riasztja a felelős szerveket.



