Akadálymentesítették a Zádor Dezső-szakközépiskolát Ungváron

A történelmi épület rekonstrukciója nélkül sikerült akadálymentessé tenni az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskolát. Erről a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) számolt be augusztus 15-én.

A Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola a megyeszékhely központjában található. A több mint több mint százéves, történelmi jelentőségű épületben úgy kellett kialakítani az akadálymentesítést, hogy megőrizzék az eredeti jellegét. Vagyis sem lift, sem emelőplatform, sem pedig rámpa nem volt telepíthető.

A szakiskola megbízott igazgatója, Marina Hirnik elmondása szerint voltak olyan esetek, amikor kerekesszékes emberek szerettek volna eljutni egy koncertre, emiatt a rehabilitációs központhoz kellett segítségért folyamodni.

Alternatív megoldásként egy lánctalpas emelőt szereztek be, amelynek segítségével kerekesszékkel fel lehet jutni a lépcsőkön.

„A legtöbb kerekesszékes modellhez alkalmas, rögzítőelemekkel, biztonsági övvel és a sima indítás és leállás vezérlőjével rendelkezik” – írták.

Az olasz gyártmányú segédeszközt néhány hónapja kapták meg, nemzetközi partnertámogatás segítségével. A bejáratnál hívógomb található, az épületben pedig egy személy felel az üzemeltetésért és a fogyatékkal élők közlekedésének segítéséért.

A felvonót egy ungvári veterán, Vaszil is kipróbálta. Vaszil korábban az ATO-ban, majd a teljeskörű orosz invázió indulása után is harcolt Ukrajnáért. Egy évvel ezelőtt a fronton vesztette el bal lábának egy részét. A veterán jelenleg Ungváron egy kórházban rehabilitálódik, immár protézissel. Szeretne egy vállalkozást indítani, amelynek az lenne a célja, hogy Ungváron és másutt is akadálymentesítsék az épületeket.

