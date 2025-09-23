Állatkínzás Ungváron

Szeptember 22-én bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy férfi állatkínzást követett el az ungvári Szabadság sugárúton – olvasható a kárpátaljai járőrszolgálat Facebook-oldalán.

A szemtanúk, akik az esetről videofelvételt is készítettek, arról számoltak be, hogy az elkövető sétáltatás közben rugdosta és ütötte kutyáját. A helyszínre kiérkező járőrök rá is találtak a férfire és cane corso fajtájú háziállatára.

A férfinek állatkínzás bűntettéért kell felelnie, kutyáját a bíróság döntéséig menhelyre vitték.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Járőrszolgálat