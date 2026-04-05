Amerikai delegáció látogathat Kijevbe a következő hetekben

Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízott áprilisban Kijevbe látogathat – közölte szombaton Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke.

„Kushner, Witkoff, Lindsey Graham – ők azok, akik várhatóan eljönnek. Meglátjuk, hogy ki lesz még itt” – mondta Budanov a Bloombergnek, hozzátéve, hogy a találkozóra röviddel az ortodox húsvétot követően kerülhet sor.

Witkoff és Kushner számára ez lenne az első hivatalos kijevi látogatás.

A különmegbízottak korábban már találkoztak ukrán tisztviselőkkel az Egyesült Államokban, és Moszkvába is utaztak tárgyalásokra Oroszországgal. A Washington közvetítésével Ukrajna és Oroszország között a háború lezárásáról folytatott tárgyalások megakadtak, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért Iránra, amely erre válaszul számos közel-keleti államban megtorló támadásokat hajtott végre.

