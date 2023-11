Amfiteátrumot nyitottak Beregrákoson

Új amfiteátrum nyílt a „Közös kultúra a múltban és jelenben” elnevezésű szlovák–ukrán pályázati projekt keretében a munkácsi járási Beregrákoson – írja a pmg.ua november 11-én.

A határon átnyúló projekt eredményeként létrejött amfiteátrum több mint 150 néző befogadására alkalmas. A színpadon akár 40 személy is elfér, mögötte két terem és egy szoba szolgálja a fellépők felkészülését. A lelátón mellékhelyiségeket is kialakítottak, melyeket a speciális igényű személyek is tudnak használni.

Az amfiteátrum körüli munkálatok 2021-ben kezdődtek. Az Európai Unió anyagilag támogatta a projektet, mintegy 150 ezer eurót különített el az építésére, ami az összköltség 90%-a volt. A további 10%-ot a Nagylucskai kistérség biztosította.

Az amfiteátrum kiváló helyszín lesz a különböző rendezvények lebonyolítására. A jövőbeni tervek között szerepel a szomszédos terület parkolóvá alakítása és egy körforgalom kiépítése is.

Kárpátalja.ma