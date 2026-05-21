Bóna Szabolcs: visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza-kormány
A Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja – közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
Kiemelte:
a Tisza-kormány álláspontja egyértelmű, „nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek„.
A miniszter közölte: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.
A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie, a magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van – húzta alá a miniszter.
Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh- vagy kecskehúst frissen, hűtve vagy fagyasztva, a gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva és a gabonaféléket. A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismerteti.
A miniszter később azt is közölte a közösségi oldalán, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a tiltás feloldása után május 18. és 20. között Ukrajnából összesen 6 szállítmány tervezett behozatalát jelentették be.
Ebből négy szállítmány fehér cukrot (91 tonna) jelentettek be, ami nem szerepelt a behozatalt tiltó listán; két szállítmány pedig hántolt, lapított, pelyhesített vagy darát gabona, gabonacsíra – tette hozzá.
Forrás: MTI